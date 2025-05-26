Чемпионат Украины26 мая 2025, 18:47 |
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КАРАВАЕВ: «Я попросил у Суркиса несколько дней, чтобы сделать это»
Александр высказался о своем будущем
26 мая 2025, 18:47 |
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Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев высказался о своем будущем в киевском клубе.
«Мой контракт заканчивается в конце сезона. Игорь Михайлович Суркис сделал мне предложение, а я попросил у него несколько дней, чтобы все обдумать с семьей. Я думаю, что скоро все решу. Есть ли другие предложения? Есть разговоры. Если ехать за границу, то нужно думать о семье», – сказал Караваев.
Ранее легенда «Динамо» отреагировал на роковой промах Караваева в финале Кубка Украины по футболу 2024/25.
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