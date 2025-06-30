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Испания
30 июня 2025, 03:45 | Обновлено 30 июня 2025, 04:46
163
0

РОНАЛДИНЬО: «Все они могли бы играть за любую команду мира»

Бразилец высоко оценил уровень футболистов сборной Англии

30 июня 2025, 03:45 | Обновлено 30 июня 2025, 04:46
163
0
РОНАЛДИНЬО: «Все они могли бы играть за любую команду мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал легендарных английских футболистов, которые могли бы играть за любую команду мира на пике своей карьеры.

«Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Уэйн Руни – все они на пике своей карьеры могли бы играть за любую команду мира», – сказал Роналдиньо.

Ранее легендарный экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил уровень 17-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.

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Роналдиньо Пол Скоулз Фрэнк Лэмпард Эшли Коул Уэйн Руни
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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