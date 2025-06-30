РОНАЛДИНЬО: «Все они могли бы играть за любую команду мира»

Звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал легендарных английских футболистов, которые могли бы играть за любую команду мира на пике своей карьеры.

«Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Уэйн Руни – все они на пике своей карьеры могли бы играть за любую команду мира», – сказал Роналдиньо.

Ранее легендарный экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил уровень 17-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.