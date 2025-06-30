Испания30 июня 2025, 03:45 | Обновлено 30 июня 2025, 04:46
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РОНАЛДИНЬО: «Все они могли бы играть за любую команду мира»
Бразилец высоко оценил уровень футболистов сборной Англии
30 июня 2025, 03:45 | Обновлено 30 июня 2025, 04:46
163
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Звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал легендарных английских футболистов, которые могли бы играть за любую команду мира на пике своей карьеры.
«Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Уэйн Руни – все они на пике своей карьеры могли бы играть за любую команду мира», – сказал Роналдиньо.
Ранее легендарный экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил уровень 17-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.
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