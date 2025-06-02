В Реале определились, кто в клубе заменит Модрича. Платить не придется

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо предложил «Реалу» список из игроков, которых можно купить на замену Модричу, но получил от руководства отказ. Флорентино Перес четко определил, что заменой Модрича станет Арда Гюлер, который получит больше игровой практики.

В этом сезоне Гюлер провел 42 матча, забил пять голов и отметился девятью результативными передачами.