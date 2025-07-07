Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Этот футболист – невероятный, он должен играть каждые три дня»
Англия
07 июля 2025, 07:27 |
1124
0

ГВАРДИОЛА: «Этот футболист – невероятный, он должен играть каждые три дня»

Пеп высказался о Грилише

07 июля 2025, 07:27 |
1124
0
ГВАРДИОЛА: «Этот футболист – невероятный, он должен играть каждые три дня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о ситуации вокруг самого дорогого футболиста команды Джека Грилиша.

«Почему Грилиш не играл в прошлом матче? Это был мой выбор. Конечно, Джек должен играть. Он невероятный игрок и должен выходить на поле каждые три дня. Но этого не было ни в этом, ни в прошлом сезоне. Он должен чаще играть, здесь, или уже в другой команде. Это вопрос к Джеку, его агенту и клубу», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.

По теме:
ФОТО. Американские каникулы Забарных: украинцы в восторге от пары
ФОТО. Как прошли похороны Диогу Жоты: мир попрощался с футболистом
«Лучшее еще впереди». Комментарий Субименди после трансфера в Арсенал
Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джек Грилиш
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Футбол | 07 июля 2025, 04:21 1
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов

Каталонский клуб могут пополнить Маркус Решфорд и Дензел Дюмфрис

«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Бокс | 06 июля 2025, 08:52 13
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2

Экс-чемпион верит в победу Дюбуа

Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Футбол | 07.07.2025, 07:35
Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Украина перед отбором на ЧЕ уверенно победила вице-чемпионов Европы
Волейбол | 06.07.2025, 10:05
Украина перед отбором на ЧЕ уверенно победила вице-чемпионов Европы
Украина перед отбором на ЧЕ уверенно победила вице-чемпионов Европы
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 06.07.2025, 22:29
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
05.07.2025, 19:47 4
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
06.07.2025, 06:30
Футбол
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем