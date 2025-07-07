ГВАРДИОЛА: «Этот футболист – невероятный, он должен играть каждые три дня»
Пеп высказался о Грилише
Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о ситуации вокруг самого дорогого футболиста команды Джека Грилиша.
«Почему Грилиш не играл в прошлом матче? Это был мой выбор. Конечно, Джек должен играть. Он невероятный игрок и должен выходить на поле каждые три дня. Но этого не было ни в этом, ни в прошлом сезоне. Он должен чаще играть, здесь, или уже в другой команде. Это вопрос к Джеку, его агенту и клубу», – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.
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