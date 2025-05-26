Стародубцева сыграет и в парном разряде Ролан Гаррос. «Виновница» та же

25 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева попала в основную сетку одиночного разряда Ролан Гаррос 2025 в статусе лаки-лузера после отказа Сораны Кырсти.

Но Юля заменит Сорану не только в одиночке, но и в парном разряде. Кырстя была заявлена вместе с «нейтралкой» Анной Калинской, а теперь вместо них в основу зайдут Стародубцева и ее напарница Анастасия Децюк из Чехии, которые стояли первыми в альтернативном списке на попадание в основу.

В первом раунде Юлия и Анастасия сыграют против французского тандема Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.

26 марта Стародубцева начнет выступление в основной сетке РГ-2025 в одиночном разряде матчем против Тамары Корпач.