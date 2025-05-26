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  4. Стародубцева сыграет и в парном разряде Ролан Гаррос. «Виновница» та же
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 02:53 | Обновлено 26 мая 2025, 04:01
79
0

Стародубцева сыграет и в парном разряде Ролан Гаррос. «Виновница» та же

Юлия вместе с Анастасией Децюк заменила Сорану Кырстю и Анну Калинскую

26 мая 2025, 02:53 | Обновлено 26 мая 2025, 04:01
79
0
Стародубцева сыграет и в парном разряде Ролан Гаррос. «Виновница» та же
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

25 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева попала в основную сетку одиночного разряда Ролан Гаррос 2025 в статусе лаки-лузера после отказа Сораны Кырсти.

Но Юля заменит Сорану не только в одиночке, но и в парном разряде. Кырстя была заявлена вместе с «нейтралкой» Анной Калинской, а теперь вместо них в основу зайдут Стародубцева и ее напарница Анастасия Децюк из Чехии, которые стояли первыми в альтернативном списке на попадание в основу.

В первом раунде Юлия и Анастасия сыграют против французского тандема Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.

26 марта Стародубцева начнет выступление в основной сетке РГ-2025 в одиночном разряде матчем против Тамары Корпач.

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Анастасия Децюк Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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