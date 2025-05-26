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  4. Виктор ВАЦКО: «Я ему никогда руки не подам и добавлю в черный список»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 23:46 |
363
2

Виктор ВАЦКО: «Я ему никогда руки не подам и добавлю в черный список»

Украинский журналист – о Вернидубе

26 мая 2025, 23:46 |
363
2
Виктор ВАЦКО: «Я ему никогда руки не подам и добавлю в черный список»
Instagram. Виктор Вацко

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко отреагировал на критику украинского тренера Юрия Вернидуба, который пообещал никогда больше ему не пожимать руку.

«Он мне при встречах говорил о благодарности, а сейчас вышел и говорит, что руки мне не подаст. Да мне не надо руки подавать. Я ему сам никогда руки не подам, его номер будет в черном списке.

Если его в 60 лет задевает то, что журналист говорит правду – это точно не мои проблемы», – сказал Вацко.

Очевидно Вернидубу не понравился недавний инсайд Вацко, где тот сказал, что коуч «Кривбасса» не подошел двум клубам.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Saltovka
Какую правду говорил Вацко про Вернидуба интересно??
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Aquamarin
Будемо відверті: жодна поважаюча себе людина не подасть руки Вацку. Інтригант, пліткар і довбень в одному флаконі. Міг стати живою легендою коментаторськоого мистецтва в Україні. Натомість, продав жопу букмекерам і агентам. Не засуджую, кожен в житті робить вибір. Або репутація, або бабло. Віктор обрав бабло. Тоді бажаємо йому приємного апетиту. Жри та не подавися. 
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