Виктор ВАЦКО: «Я ему никогда руки не подам и добавлю в черный список»

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко отреагировал на критику украинского тренера Юрия Вернидуба, который пообещал никогда больше ему не пожимать руку.

«Он мне при встречах говорил о благодарности, а сейчас вышел и говорит, что руки мне не подаст. Да мне не надо руки подавать. Я ему сам никогда руки не подам, его номер будет в черном списке.

Если его в 60 лет задевает то, что журналист говорит правду – это точно не мои проблемы», – сказал Вацко.

Очевидно Вернидубу не понравился недавний инсайд Вацко, где тот сказал, что коуч «Кривбасса» не подошел двум клубам.