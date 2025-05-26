Виктор ВАЦКО: «Я ему никогда руки не подам и добавлю в черный список»
Украинский журналист – о Вернидубе
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко отреагировал на критику украинского тренера Юрия Вернидуба, который пообещал никогда больше ему не пожимать руку.
«Он мне при встречах говорил о благодарности, а сейчас вышел и говорит, что руки мне не подаст. Да мне не надо руки подавать. Я ему сам никогда руки не подам, его номер будет в черном списке.
Если его в 60 лет задевает то, что журналист говорит правду – это точно не мои проблемы», – сказал Вацко.
Очевидно Вернидубу не понравился недавний инсайд Вацко, где тот сказал, что коуч «Кривбасса» не подошел двум клубам.
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