Источник: Два клуба УПЛ отказались от услуг Вернидуба
Известный тренер, якобы, не подошел «Полесью» и ЛНЗ
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб намекнул на уход из расположения клуба. Специалист планирует трудоустроиться в другой команде.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, агенты предлагали кандидатуру Юрия Вернидуба представителям черкасского ЛНЗ и житомирского Полесья, но они отказались от его кандидатуры.
В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет Роман Григорчук, который пришел в команду только зимой, а во главе «Полесья» работает Александр Максимов, временно исполняющий обязанности главного тренера после отставки Имада Ашура.
В нынешнем сезоне Кривбасс занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что руководство «Кривбасса» активно ищет замену Юрию Вернидубу.
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