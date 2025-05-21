Источник: Два клуба УПЛ отказались от услуг Вернидуба

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб намекнул на уход из расположения клуба. Специалист планирует трудоустроиться в другой команде.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, агенты предлагали кандидатуру Юрия Вернидуба представителям черкасского ЛНЗ и житомирского Полесья, но они отказались от его кандидатуры.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет Роман Григорчук, который пришел в команду только зимой, а во главе «Полесья» работает Александр Максимов, временно исполняющий обязанности главного тренера после отставки Имада Ашура.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что руководство «Кривбасса» активно ищет замену Юрию Вернидубу.