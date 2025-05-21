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  4. Источник: Два клуба УПЛ отказались от услуг Вернидуба
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 08:36 |
1247
0

Источник: Два клуба УПЛ отказались от услуг Вернидуба

Известный тренер, якобы, не подошел «Полесью» и ЛНЗ

21 мая 2025, 08:36 |
1247
0
Источник: Два клуба УПЛ отказались от услуг Вернидуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб намекнул на уход из расположения клуба. Специалист планирует трудоустроиться в другой команде.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, агенты предлагали кандидатуру Юрия Вернидуба представителям черкасского ЛНЗ и житомирского Полесья, но они отказались от его кандидатуры.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет Роман Григорчук, который пришел в команду только зимой, а во главе «Полесья» работает Александр Максимов, временно исполняющий обязанности главного тренера после отставки Имада Ашура.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что руководство «Кривбасса» активно ищет замену Юрию Вернидубу.

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Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Юрий Вернидуб Виктор Вацко
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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