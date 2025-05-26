Марино ПУШИЧ: «Из-за этого мне было очень тяжело работать здесь»

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, контракт которого завершался летом 2026 года. Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб.

Марино Пушич высказался о работе в донецком клубе.

– С какими мыслями вы покидаете «Шахтер»? Какие эмоции испытываете сейчас, прощаясь с командой?

– Я думаю, как я уже упоминал в разговоре с директорами и президентом, что это лучший момент, чтобы попрощаться. Должен сказать, очень трудно работать в таких условиях почти два года. Действительно трудно. Но это трудно для всех. И мы прошли это вместе. Мы достигли успеха вместе. И, возможно, это действительно лучший момент, чтобы попрощаться.

Как сказал президент, и я очень ценю эти слова: «Это не прощание навсегда, а до свидания». В футболе ты никогда не знаешь наверняка – все возможно. Да, у меня два чувства. Одна часть меня очень грустит, что я оставляю эту семью, потому что, еще раз повторюсь: в таких условиях это не просто профессиональная связь, которую ты имеешь с другими, а гораздо глубже. Это чувствуется во всем.

В то же время я очень рад, что могу оставить что-то после себя–- не только титулы, но и наше взаимодействие, нашу связь друг с другом. Да, это наполняет меня гордостью

Должен сказать, очень трудно работать в таких условиях почти два года. Действительно тяжело. Но это трудно для всех. И мы прошли это вместе. Мы добились успеха вместе. И, возможно, это действительно лучший момент, чтобы попрощаться.