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  4. Воин ВСУ – об экс-звезде Динамо: «Полиция положила его лицом в асфальт»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 22:30 | Обновлено 26 мая 2025, 23:06
2380
1

Воин ВСУ – об экс-звезде Динамо: «Полиция положила его лицом в асфальт»

Олег Сомороз – об Александре Алиеве

26 мая 2025, 22:30 | Обновлено 26 мая 2025, 23:06
2380
1
Воин ВСУ – об экс-звезде Динамо: «Полиция положила его лицом в асфальт»
Instagram. Александр Алиев

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз высказался о бывшем футболисте национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева, на которого недавно был составлен протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

«В апреле этого года я думаю вы видели как патрульная полиция положила этого «воина» лицом в асфальт за сопротивление и признаки алкогольного опьянения, к слову Алиев от прохождения теста на состояние опьянения отказался, что по украинскому законодательству автоматически признает его виновным.

Ну вы понимаете, это такая «служба в батальоне», бухим на Гелику», – сказал Симороз.

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Динамо Киев Александр Алиев Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
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easterly
Вже другий закид, а народ не готовий обсасувати кента). Підтяніть своїх ботів - все одно без роботи сидять. Не надоїло з вітряними мельничками воювати? Ну, на вітю з котами, народ вже давно забив - клоуни не в почьотє). З нафталіна достатий Симороз нікому не цікавий зі своїми проплаченими нюнями. Потрібно щось креативне, щоб дістати якось ДК. Може ще про Мілю що є?)
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