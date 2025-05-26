Воин ВСУ – об экс-звезде Динамо: «Полиция положила его лицом в асфальт»
Олег Сомороз – об Александре Алиеве
Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз высказался о бывшем футболисте национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева, на которого недавно был составлен протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
«В апреле этого года я думаю вы видели как патрульная полиция положила этого «воина» лицом в асфальт за сопротивление и признаки алкогольного опьянения, к слову Алиев от прохождения теста на состояние опьянения отказался, что по украинскому законодательству автоматически признает его виновным.
Ну вы понимаете, это такая «служба в батальоне», бухим на Гелику», – сказал Симороз.
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