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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 23:32 |
2195
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»

Тренер «Кривбасса» – о Викторе Вацко

25 мая 2025, 23:32 |
2195
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил, что покинет клуб и высказался о своем будущем.

– Вас где-то ждать в следующем сезоне или будет пауза?

– Спросите Вацко, ведь он все знает. Мне же отказали везде. Пока имел выходные, поехал в ЛНЗ – там отказали, поехал в «Полесье» – тоже отказали. Буду думать куда дальше поехать, может в «Карпаты».

Вацко человек с большой буквы, но я тебе больше никогда в жизни руку не подам», – сказал Вернидуб.

Очевидно Вернидубу не понравился недавний инсайд Вацко, где тот сказал, что коуч «Кривбасса» не подошел двум клубам.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Вацко худоба 
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