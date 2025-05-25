Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Тренер «Кривбасса» – о Викторе Вацко
Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил, что покинет клуб и высказался о своем будущем.
– Вас где-то ждать в следующем сезоне или будет пауза?
– Спросите Вацко, ведь он все знает. Мне же отказали везде. Пока имел выходные, поехал в ЛНЗ – там отказали, поехал в «Полесье» – тоже отказали. Буду думать куда дальше поехать, может в «Карпаты».
Вацко человек с большой буквы, но я тебе больше никогда в жизни руку не подам», – сказал Вернидуб.
Очевидно Вернидубу не понравился недавний инсайд Вацко, где тот сказал, что коуч «Кривбасса» не подошел двум клубам.
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