Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил, что покинет клуб и высказался о своем будущем.

– Вас где-то ждать в следующем сезоне или будет пауза?

– Спросите Вацко, ведь он все знает. Мне же отказали везде. Пока имел выходные, поехал в ЛНЗ – там отказали, поехал в «Полесье» – тоже отказали. Буду думать куда дальше поехать, может в «Карпаты».

Вацко человек с большой буквы, но я тебе больше никогда в жизни руку не подам», – сказал Вернидуб.

Очевидно Вернидубу не понравился недавний инсайд Вацко, где тот сказал, что коуч «Кривбасса» не подошел двум клубам.