70 минут Зинченко. Завершили вторыми: Арсенал на 90-й дожал аутсайдера АПЛ

25 мая состоялся матч последнего, 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Арсенал.

Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Победу на 90-й минуте для подопечных Микеля Артеты вырвал Мартин Эдегор. Еще один гол для святых оформил Киран Тирни, а у святых единственный мяч забил Росс Стюарт.

Украинский защитник лондонского коллектива Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел 70 минут, голевыми действиями украинец не отличился.

Арсенал завершил сезон чемпионата Англии на втором месте с 74 очками и в кампании 2025/26 сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Победитель АПЛ Ливерпуль набрал 84 пункта.

Саутгемптон еще за семь туров до завершения первенства лишился шансов на сохранение прописки. Святые с 12 баллами стали 20-ми в элитном дивизионе Англии и в следующем сезоне будут выступят в Чемпионшипе.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Саутгемптон – Арсенал – 1:2

Голы: Стюарт, 56 – Тирни, 43, Эдегор, 89

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine