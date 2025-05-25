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  4. 70 минут Зинченко. Завершили вторыми: Арсенал на 90-й дожал аутсайдера АПЛ
Чемпионат Англии
Саутгемптон
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 мая 2025, 19:58 | Обновлено 25 мая 2025, 20:17
631
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70 минут Зинченко. Завершили вторыми: Арсенал на 90-й дожал аутсайдера АПЛ

Канониры вырвали победу у Саутгемптона в 38-м туре чемпионата Англии 2024/25

25 мая 2025, 19:58 | Обновлено 25 мая 2025, 20:17
631
0
70 минут Зинченко. Завершили вторыми: Арсенал на 90-й дожал аутсайдера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая состоялся матч последнего, 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Арсенал.

Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу на 90-й минуте для подопечных Микеля Артеты вырвал Мартин Эдегор. Еще один гол для святых оформил Киран Тирни, а у святых единственный мяч забил Росс Стюарт.

Украинский защитник лондонского коллектива Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел 70 минут, голевыми действиями украинец не отличился.

Арсенал завершил сезон чемпионата Англии на втором месте с 74 очками и в кампании 2025/26 сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Победитель АПЛ Ливерпуль набрал 84 пункта.

Саутгемптон еще за семь туров до завершения первенства лишился шансов на сохранение прописки. Святые с 12 баллами стали 20-ми в элитном дивизионе Англии и в следующем сезоне будут выступят в Чемпионшипе.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Саутгемптон – Арсенал – 1:2

Голы: Стюарт, 56 – Тирни, 43, Эдегор, 89

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Саутгемптон Арсенал Лондон Саутгемптон - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мартин Эдегор Киран Тирни Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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