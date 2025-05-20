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Саутгемптон
25.05.2025 18:00 - : -
Арсенал
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Англия
20 мая 2025, 20:45 | Обновлено 20 мая 2025, 21:34
68
0

Саутгемптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

20 мая 2025, 20:45 | Обновлено 20 мая 2025, 21:34
68
0
Саутгемптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Саутгемптон

«Саутгемптон» прощается с АПЛ домашним матчем. Команда потеряла шансы на сохранение места в элите еще несколько туров назад. Но «Саутгемптон» смог попортить нервы фаворитам, сыграв вничью 0:0 с «Манчестер Сити». Впрочем, в предыдущем туре «Саутгемптон» проиграл «Эвертону» (0:2). «Саутгемптон» набрал всего 12 очков и закончит чемпионат на последней строчке турнирной таблицы.

Арсенал

После победы над «Ипсвичем» (4:0), «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), проиграл «Борнмуту» (1:2) и разошелся миром с «Ливерпулем» (2:2). В предыдущем туре подопечные Микеля Артеты со счетом 1:0 обыграли «Ньюкасл». «Арсенал» идет на втором месте и уже точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А вот за оставшиеся путевки идет ожесточенная борьба.

Личные встречи

Поединок первого круга «Арсенал» выиграл со счетом 3:1. В предыдущих пяти матчах в АПЛ «канониры» одержали две победы. Один раз выиграл «Саутгемптон». Еще две встречи завершились вничью.

«Саутгемптон» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,67 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» в гостях составляет 1,78 гола за матч.

Возможные составы

  • «Саутгемптон»: Рэмсдейл, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Стивенс, Фернандеш, Диблинг, Велингтон, Бри, Арибо, Даунс, Сулемана.
  • «Арсенал»: Райя, Уайт, Кивер, Салиба, Льюис-Скелли, Райс, Партей, Эдегор, Мартинелли, Троссард, Сака.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
25 мая 2025 -
18:00
Арсенал
Забьет только одна команда 1,95 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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