Известна оценка Миколенко за ассист в матче с Ньюкаслом

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Эвертоном».

Встречу принимал «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

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Гости добыли победу со счетом 0:1.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, сделал 1 ассист. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.4 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал кипер «ирисок» Джордан Пикфорд. На его счету 6 сейвов и оценки 9.0 и 8.6.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» вырвал минимальную победу у «Ньюкасла».