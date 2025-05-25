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Англия
25 мая 2025, 22:12 | Обновлено 25 мая 2025, 22:47
1207
0

Известна оценка Миколенко за ассист в матче с Ньюкаслом

Украинский фулбек провел на поле весь матч

25 мая 2025, 22:12 | Обновлено 25 мая 2025, 22:47
1207
0
Известна оценка Миколенко за ассист в матче с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Эвертоном».

Встречу принимал «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

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Гости добыли победу со счетом 0:1.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, сделал 1 ассист. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.4 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал кипер «ирисок» Джордан Пикфорд. На его счету 6 сейвов и оценки 9.0 и 8.6.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» вырвал минимальную победу у «Ньюкасла».

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Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джордан Пикфорд оценки WhoScored SofaScore Ньюкасл Эвертон Ньюкасл - Эвертон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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