ФОТО. Его сватают в Барсу. Один из лучших вратарей получил прямую красную

25 мая проходит матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Астон Вилла.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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На 45+1-й минуте голкипер вилланов Эмилиано Мартинес получил прямую красную карточку за фол против Расмуса Хойлунда вне штрафной площади [видео момента].

Ходят слухи, что Мартинес летом может перебраться в каталонскую Барселону. А по итогам прошлого сезона Эмилиано получил приз Льва Яшина, став лучшим голкипером в мире.

В матче Ман Юнайтед – Вилла по состоянию на 60-ю минуту счет не открыт.

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