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Англия
25 мая 2025, 19:25 | Обновлено 25 мая 2025, 19:30
1574
1

ФОТО. Его сватают в Барсу. Один из лучших вратарей получил прямую красную

Эмилиано Мартинес в конце первого тайма сфолил против Хойлунда в матче МЮ – Вилла

25 мая 2025, 19:25 | Обновлено 25 мая 2025, 19:30
1574
1
ФОТО. Его сватают в Барсу. Один из лучших вратарей получил прямую красную
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая проходит матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Астон Вилла.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 45+1-й минуте голкипер вилланов Эмилиано Мартинес получил прямую красную карточку за фол против Расмуса Хойлунда вне штрафной площади [видео момента].

Ходят слухи, что Мартинес летом может перебраться в каталонскую Барселону. А по итогам прошлого сезона Эмилиано получил приз Льва Яшина, став лучшим голкипером в мире.

В матче Ман Юнайтед – Вилла по состоянию на 60-ю минуту счет не открыт.

ФОТО. Его сватают в Барсу. Один из лучших вратарей получил прямую красную

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фото Эмилиано Мартинес фотогалерея Манчестер Юнайтед Астон Вилла Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Расмус Хойлунд удаление (красная карточка) Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Еміліано: Гуйс, вибачайте, в мене горящий тур в Арабію, літак під парами. Я зіскакую )
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