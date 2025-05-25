ФОТО. Его сватают в Барсу. Один из лучших вратарей получил прямую красную
Эмилиано Мартинес в конце первого тайма сфолил против Хойлунда в матче МЮ – Вилла
25 мая проходит матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Астон Вилла.
Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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На 45+1-й минуте голкипер вилланов Эмилиано Мартинес получил прямую красную карточку за фол против Расмуса Хойлунда вне штрафной площади [видео момента].
Ходят слухи, что Мартинес летом может перебраться в каталонскую Барселону. А по итогам прошлого сезона Эмилиано получил приз Льва Яшина, став лучшим голкипером в мире.
В матче Ман Юнайтед – Вилла по состоянию на 60-ю минуту счет не открыт.
ФОТО. Его сватают в Барсу. Один из лучших вратарей получил прямую красную
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