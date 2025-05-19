Испания19 мая 2025, 10:14 |
1968
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Барселона сделала предложение лучшему вратарю мира
Эмилиано Мартинес привлекает внимание «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
19 мая 2025, 10:14 |
1968
0
Каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются аргентинским вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, сообщает DSports.
По информации источника, 32-летний футболист хочет перейти в клуб, который будет бороться за трофеи. Испанский гранд уже сделал предложение Эмилиано.
По итогам прошлого сезона Эмилиано Мартинес получил приз Льва Яшина. В текущем сезоне аргентинец провел 52 матча, из которых 16 – сухие, пропустил 61 гол.
Ранее сообщалось о том, что лучший вратарь мира сменит клуб.
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