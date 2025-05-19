Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона сделала предложение лучшему вратарю мира
Испания
19 мая 2025, 10:14 |
1968
0

Барселона сделала предложение лучшему вратарю мира

Эмилиано Мартинес привлекает внимание «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

19 мая 2025, 10:14 |
1968
0
Барселона сделала предложение лучшему вратарю мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются аргентинским вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, сообщает DSports.

По информации источника, 32-летний футболист хочет перейти в клуб, который будет бороться за трофеи. Испанский гранд уже сделал предложение Эмилиано.

По итогам прошлого сезона Эмилиано Мартинес получил приз Льва Яшина. В текущем сезоне аргентинец провел 52 матча, из которых 16 – сухие, пропустил 61 гол.

Ранее сообщалось о том, что лучший вратарь мира сменит клуб.

По теме:
Источник: Шахтер за 0.25 млн хочет купить экс-защитника Динамо. Ему 33 года
Челси или Тоттенхэм? Борнмут принял важное решение о трансфере Забарного
Ключевой игрок Шахтера сообщил клубу о желании уйти. Не Судаков
Барселона Астон Вилла Манчестер Юнайтед Эмилиано Мартинес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Футбол | 18 мая 2025, 10:46 6
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина

Анатолий был полностью опустошен

Перуджа выиграла Лигу чемпионов, Плотницкий – индивидуальную награду
Волейбол | 19 мая 2025, 08:00 2
Перуджа выиграла Лигу чемпионов, Плотницкий – индивидуальную награду
Перуджа выиграла Лигу чемпионов, Плотницкий – индивидуальную награду

Экс-капитан сборной Украины забил два решающих мяча финала

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Футбол | 19.05.2025, 06:23
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Обогнали Гамбург в последнем туре. Известный клуб вернулся в Бундеслигу
Футбол | 19.05.2025, 09:54
Обогнали Гамбург в последнем туре. Известный клуб вернулся в Бундеслигу
Обогнали Гамбург в последнем туре. Известный клуб вернулся в Бундеслигу
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Футбол | 18.05.2025, 12:07
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
18.05.2025, 09:13 10
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем