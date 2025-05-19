Барселона сделала предложение лучшему вратарю мира

Каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются аргентинским вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, сообщает DSports.

По информации источника, 32-летний футболист хочет перейти в клуб, который будет бороться за трофеи. Испанский гранд уже сделал предложение Эмилиано.

По итогам прошлого сезона Эмилиано Мартинес получил приз Льва Яшина. В текущем сезоне аргентинец провел 52 матча, из которых 16 – сухие, пропустил 61 гол.

Ранее сообщалось о том, что лучший вратарь мира сменит клуб.