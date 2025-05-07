Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин

Обладатель трофея Яшина последних двух лет аргентинец Эмилиано Мартинес может летом покинуть «Астон Виллу».

По информации турецких СМИ, местный гранд «Фенербахче», который тренирует эпатажный тренер Жозе Моуриньо, заинтересовался Мартинесом, который с большой долей вероятности покинет клуб.

«Астон Вилла» уже нашла замену аргентинцу. Бирмингемский клуб стремится как можно быстрее достичь соглашения по трансферу украинского голкипера «Реала» Андрей Лунина.

Ранее появилась информация, что будущий наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо согласовал потенциальный трансфер Лунина.