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Англия
07 мая 2025, 21:41 | Обновлено 07 мая 2025, 21:53
4215
5

Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин

Эмилиано Мартинес может перейти в «Фенербахче»

07 мая 2025, 21:41 | Обновлено 07 мая 2025, 21:53
4215
5
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Обладатель трофея Яшина последних двух лет аргентинец Эмилиано Мартинес может летом покинуть «Астон Виллу».

По информации турецких СМИ, местный гранд «Фенербахче», который тренирует эпатажный тренер Жозе Моуриньо, заинтересовался Мартинесом, который с большой долей вероятности покинет клуб.

«Астон Вилла» уже нашла замену аргентинцу. Бирмингемский клуб стремится как можно быстрее достичь соглашения по трансферу украинского голкипера «Реала» Андрей Лунина.

Ранее появилась информация, что будущий наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо согласовал потенциальный трансфер Лунина.

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Эмилиано Мартинес Фенербахче Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Астон Вилла
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Serhii P.
Йому 32 роки, для воротаря - це час, коли є досвід і сили, щоб грати. З якої радості він має йти у "Фенербахче"?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
чергова олія від олійника
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+1
Saar
"Найкращий воротар світу" і Фенербахче, ну...  якось не в'яжиться між собою.
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+1
Winner21
Навіщо Мартінесу Фенер, а АВ дірка? Може спірт.юа пошуткувати, може. Але наступного разу для повної укатайки вигадайте перехід кращого воротаря світу кудись в Темп (Шепетовка) 🤣🤣🤣
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0
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