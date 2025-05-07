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  4. Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Испания
07 мая 2025, 00:02 |
2919
4

Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом

Хаби разрешил продавать украинца

07 мая 2025, 00:02 |
2919
4
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник «Байера» Хаби Алонсо уже в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал».

По информации портала Defensa Central, испанский тренер уже провел предварительные переговоры с Флорентино Пересом. Президент «Реала» предоставил тренеру список из шести игроков, которые с большой долей вероятности покинут клуб. В этот список вошли Хесус Вальехо, Лукас Васкес, Лука Модрич, Андрей Лунин, Ферлан Менди и Родриго.

Алонсо согласился на расставание с этими футболистами – он готов строить новый «Реал» без вышеуказанной шестерки.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Челси».

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Хесус Вальехо Лукас Васкес Андрей Лунин Лука Модрич Ферлан Менди Родриго Гоес Реал Мадрид Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 4
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Ivan Sergeev
Родриго продавать - преступление. Тем более если продадут Свинченсуса
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Victor673256ua
Реал ще й непогано заробить на трансферах. Зокрема Родріго і Луніна
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