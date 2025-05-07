Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом

Наставник «Байера» Хаби Алонсо уже в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал».

По информации портала Defensa Central, испанский тренер уже провел предварительные переговоры с Флорентино Пересом. Президент «Реала» предоставил тренеру список из шести игроков, которые с большой долей вероятности покинут клуб. В этот список вошли Хесус Вальехо, Лукас Васкес, Лука Модрич, Андрей Лунин, Ферлан Менди и Родриго.

Алонсо согласился на расставание с этими футболистами – он готов строить новый «Реал» без вышеуказанной шестерки.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Челси».