Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Камбек с 0:5 и «травма». Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
25 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева уступила Диане Шнайдер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 6:7 (3:7), 2:6 за 1 час и 35 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В первой партии Анастасия проигрывала 0:5, но сумела взять шесть геймов подряд. Перед тай-брейком Шнайдер потянула ногу и доигрывала поединок с бинтом.
Во втором круге против Шнайдер выйдет еще одна представительница Украины Даяна Ястремская.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
🏳️ Диана Шнайдер [11] – Анастасия Соболева [Q] – 7:6 (7:3), 6:2
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Копотун забил 14 голов в сезоне в составе «Алькоркона»
Стартует турнир в элитном дивизионе