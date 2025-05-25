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  4. Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Камбек с 0:5 и «травма». Видеообзор
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 19:10 |
157
0

Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Камбек с 0:5 и «травма». Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

25 мая 2025, 19:10 |
157
0
Анастасия Соболева – Диана Шнайдер. Камбек с 0:5 и «травма». Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Диана Шнайдер и Анастасия Соболева

25 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева уступила Диане Шнайдер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 6:7 (3:7), 2:6 за 1 час и 35 минут.

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В первой партии Анастасия проигрывала 0:5, но сумела взять шесть геймов подряд. Перед тай-брейком Шнайдер потянула ногу и доигрывала поединок с бинтом.

Во втором круге против Шнайдер выйдет еще одна представительница Украины Даяна Ястремская.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

🏳️ Диана Шнайдер [11] – Анастасия Соболева [Q] – 7:6 (7:3), 6:2

Видеообзор матча

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Анастасия Соболева Диана Шнайдер теннисные видеообзоры видео Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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