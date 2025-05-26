Кака назвал единственного защитника, заслужившего Золотой мяч
Бразилец впечатлен игрой Вирджила ван Дейка
Бывший звездный бразильский футболист «Милана» и «Реала» Кака назвал единственного современного защитника, который заслужил на Золотой мяч. Кака выделил лидера чемпиона Англии «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Я думаю, что Вирджил ван Дейк вернулся к своей лучшей форме и заслуживает признания», – сказал Кака.
Ранее сообщалось, что известный в прошлом бразильский футболист Кака настроен стать помощником Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Обладатель Золотого мяча желает вновь быть полезным национальной команде.
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