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  4. Кака назвал единственного защитника, заслужившего Золотой мяч
Англия
26 мая 2025, 00:21 |
341
0

Кака назвал единственного защитника, заслужившего Золотой мяч

Бразилец впечатлен игрой Вирджила ван Дейка

26 мая 2025, 00:21 |
341
0
Кака назвал единственного защитника, заслужившего Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Кака

Бывший звездный бразильский футболист «Милана» и «Реала» Кака назвал единственного современного защитника, который заслужил на Золотой мяч. Кака выделил лидера чемпиона Англии «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Я думаю, что Вирджил ван Дейк вернулся к своей лучшей форме и заслуживает признания», – сказал Кака.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом бразильский футболист Кака настроен стать помощником Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Обладатель Золотого мяча желает вновь быть полезным национальной команде.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Кака Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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