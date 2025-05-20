Союз с Анчелотти? Экс-звезда Бразилии мечтает работать в родной сборной

Известный в прошлом бразильский футболист Кака настроен стать помощником Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Обладатель Золотого мяча желает вновь быть полезным национальной команде.

Федерация футбола Бразилии рассмотрит кандидатуру Кака в качестве помощника и примет решение относительно экс-футболиста в течение следующих недель.

«Если сборная считает, что я могу чем-то помочь, думаю, что на данный момент я готов. Я подготовлен.

Я завершил карьеру в 2017 году. С тех пор я стремился подготовиться: проходил курсы спортивного бизнеса в Гарварде (США), закончил тренерский курс CBF, имею опыт работы со сборной. Если появится возможность – я готов снова помогать Селесао.

Работать с Анчелотти? Если появится такая возможность – я готов», – прокомментировал Кака.