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  4. Союз с Анчелотти? Экс-звезда Бразилии мечтает работать в родной сборной
Бразилия
20 мая 2025, 13:44 |
462
1

Союз с Анчелотти? Экс-звезда Бразилии мечтает работать в родной сборной

Кака намерена начать тренерские шаги под руководством Карло

20 мая 2025, 13:44 |
462
1
Союз с Анчелотти? Экс-звезда Бразилии мечтает работать в родной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти та Кака

Известный в прошлом бразильский футболист Кака настроен стать помощником Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Обладатель Золотого мяча желает вновь быть полезным национальной команде.

Федерация футбола Бразилии рассмотрит кандидатуру Кака в качестве помощника и примет решение относительно экс-футболиста в течение следующих недель.

«Если сборная считает, что я могу чем-то помочь, думаю, что на данный момент я готов. Я подготовлен.

Я завершил карьеру в 2017 году. С тех пор я стремился подготовиться: проходил курсы спортивного бизнеса в Гарварде (США), закончил тренерский курс CBF, имею опыт работы со сборной. Если появится возможность – я готов снова помогать Селесао.

Работать с Анчелотти? Если появится такая возможность – я готов», – прокомментировал Кака.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу назначение тренера ЧМ-2026 по футболу Кака
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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ivankondrat96
Начебто і Анчелотті не проти працювати з Кака
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