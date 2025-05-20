Союз с Анчелотти? Экс-звезда Бразилии мечтает работать в родной сборной
Кака намерена начать тренерские шаги под руководством Карло
Известный в прошлом бразильский футболист Кака настроен стать помощником Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Обладатель Золотого мяча желает вновь быть полезным национальной команде.
Федерация футбола Бразилии рассмотрит кандидатуру Кака в качестве помощника и примет решение относительно экс-футболиста в течение следующих недель.
«Если сборная считает, что я могу чем-то помочь, думаю, что на данный момент я готов. Я подготовлен.
Я завершил карьеру в 2017 году. С тех пор я стремился подготовиться: проходил курсы спортивного бизнеса в Гарварде (США), закончил тренерский курс CBF, имею опыт работы со сборной. Если появится возможность – я готов снова помогать Селесао.
Работать с Анчелотти? Если появится такая возможность – я готов», – прокомментировал Кака.
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