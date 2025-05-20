Итальянский топ-клуб ведет переговоры с Массимилиано Аллегри

Итальянский коуч Массимилиано Аллегри может возглавить «Наполи», сообщает Марко Контерио.

По информации источника, 57-летний специалист может сменить у руля команды Антонио Конте, который может покинуть клуб в конце сезона.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает Массимилиано «громким именем». Стороны уже ведут переговоры и продолжат их после выходных, что бы приблизиться к соглашению.

Последним клубом Аллегри был «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» дожал «Удинезе» и находится в шаге от попадания в зону Лиги чемпионов.