Итальянский топ-клуб ведет переговоры с Массимилиано Аллегри
«Наполи» близок к смене коуча
Итальянский коуч Массимилиано Аллегри может возглавить «Наполи», сообщает Марко Контерио.
По информации источника, 57-летний специалист может сменить у руля команды Антонио Конте, который может покинуть клуб в конце сезона.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает Массимилиано «громким именем». Стороны уже ведут переговоры и продолжат их после выходных, что бы приблизиться к соглашению.
Последним клубом Аллегри был «Ювентус».
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» дожал «Удинезе» и находится в шаге от попадания в зону Лиги чемпионов.
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