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  4. У кого 8.6? Известна оценка Забарного за ассист в Английской Премьер-лиге
Англия
25 мая 2025, 20:42 |
1069
0

У кого 8.6? Известна оценка Забарного за ассист в Английской Премьер-лиге

Украинский защитник провел на поле весь матч

25 мая 2025, 20:42 |
1069
0
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за ассист в Английской Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером».

Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, отличился 1 ассистом. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.6 и 8.0 баллов.

Лучшим игроком по версии обоих порталов стал Маркус Тавернье с оценками 8.6 и 8.3 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» разобрался с «Лестером».

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Первый за Борнмут, третий за Эвертон. Украинцы отметились ассистами в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Борнмут Лестер оценки SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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