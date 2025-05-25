У кого 8.6? Известна оценка Забарного за ассист в Английской Премьер-лиге

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером».

Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, отличился 1 ассистом. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.6 и 8.0 баллов.

Лучшим игроком по версии обоих порталов стал Маркус Тавернье с оценками 8.6 и 8.3 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» разобрался с «Лестером».