У кого 8.6? Известна оценка Забарного за ассист в Английской Премьер-лиге
Украинский защитник провел на поле весь матч
В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером».
Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, отличился 1 ассистом. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.6 и 8.0 баллов.
Лучшим игроком по версии обоих порталов стал Маркус Тавернье с оценками 8.6 и 8.3 баллов.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» разобрался с «Лестером».
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