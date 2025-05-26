Известна оценка Зинченко за матч с Саутгемптоном
Украинский фулбек провел на поле 70 минут
В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Арсеналом».
Встречу принимал «Сэнт Мэри Стэдиум» в Саутгемптоне.
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Гости добыли победу со счетом 2:1.
Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле 70 минут, результативных действий на свой счет не записал. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 7.0 баллов соответственно.
Лучшим игроком по версии обоих порталов стал защитник «канониров» Киран Тирни. На его счету 1 гол и оценки 8.1 и 7.6 соответственно.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» продолжил свою феноменальную победную серию.
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