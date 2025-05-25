26 мая на «Арена Эгнатиа» пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы U-17, в котором сборная Чехии встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Чехия

Команда только однажды, почти два десятилетия назад, выходила в финал такого турнира - это было в Люксембурге в 2006-м году. И до, и после этого она вылетала после группового этапа, причем даже в него пробивалась не часто. И лишь прошлогодний вариант сумел пробиться в полуфинал.

Нынешний вариант сборной сразу удивил, когда в Германии набрал семь очков, на пару с немцами, и пройдя с ними дальше с первого места. Потом столько же набрали в Швейцарии. На самом турнире чехи начинали с Италией. Там, пропустив дважды в конце первого тайма, забили после перерыва, но в итоге все равно проиграли 1-2. Через три дня с бельгийцами. Там и вовсе в раздевалку на паузу уходили при 0-3, и ограничились классическим голом престижа.

Англия

Сборная свой последний пик пережила в 2017-м году, когда стала вице-чемпионом Евро, а потом выиграла мундиаль. Тогда феерил Джейдон Санчо. Но после этого не получалось даже в полуфиналы пробиваться. Несколько раз и вовсе вылетали по итогам группового раунда британцы, в 2023-м и 2024-м уступали в четвертьфинале.

Сейчас квалификация была пройдена со стопроцентным результатом - осенью выиграли у Мальты, Латвии и Швеции, причем всем забили по три гола. В марте, принимая раунд, команда негостеприимно победила Израиль, Словению (только с ней были проблемы, но в итоге победили 3-2) и Северную Ирландию. В Албании на этом же стадионе начинали с бельгийцами и, быстро открыв счет, в итоге ограничились только ничьей 1-1. Потом с итальянцами Гомес Родригес дважды сравнивал счет, но в итоге проиграли 2-4. Так что теперь судьба британцев решился в параллельном поединке. Если чехи возьмут хотя бы очко, не поможет ничего.

Статистика личных встреч

Чехи выиграли один матч из восьми при пяти поражениях, в том числе в обоих последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чехи хотя бы тут зацепятся за очко. Ставим на побду англичан (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua Чехия U17 Англия U17 Победа Англии 1,65 Сделать ставку

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