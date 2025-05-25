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  4. Свитолина добыла юбилейную победу на кортах Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 17:48 |
541
0

Свитолина добыла юбилейную победу на кортах Ролан Гаррос

Теперь на счету Элины 30 викторий на французском мейджоре

25 мая 2025, 17:48 |
541
0
Свитолина добыла юбилейную победу на кортах Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 мая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в стартовом матче Зейнеп Сонмез.

Для Свитолиной эта победа стала 30-й на кортах Ролан Гаррос. Французский мейджор стал первым в карьере Элине турниром Grand Slam, на котором ей удалось добыть такое количество викторий.

На Ролан Гаррос у украинки также самый высокий процент выигранных матчей среди всех слэмов – более 73%.

Элина стала четвертой действующей теннисисткой, которой удалось выиграть 30 матчей на кортах Парижа. По 35 побед у Слоан Стивенс и Иги Свентек, а 30 также у Петры Квитовой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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