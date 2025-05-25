Свитолина добыла юбилейную победу на кортах Ролан Гаррос

25 мая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025, переиграв в стартовом матче Зейнеп Сонмез.

Для Свитолиной эта победа стала 30-й на кортах Ролан Гаррос. Французский мейджор стал первым в карьере Элине турниром Grand Slam, на котором ей удалось добыть такое количество викторий.

На Ролан Гаррос у украинки также самый высокий процент выигранных матчей среди всех слэмов – более 73%.

Элина стала четвертой действующей теннисисткой, которой удалось выиграть 30 матчей на кортах Парижа. По 35 побед у Слоан Стивенс и Иги Свентек, а 30 также у Петры Квитовой.