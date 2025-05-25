БРАЖКО: «Провальные еврокубки – это самая большая неприятность в сезоне»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями после матча против «Колоса» в 30 туре Украинской Премьер-лиги (1:1), после которого «бело-синие» получили чемпионские награды.

- Наблюдая за всеми, ты, кажется, наиболее эмоционально празднуешь, самый эмоциональный человек в команде...

– Нет, самый эмоциональный у нас Рубчинский. Он бросает какую-то идею, что можно сделать – и мы делаем (улыбается).

– Что для тебя это чемпионство?

– Это первое чемпионство для меня. И я очень счастлив, что выиграл свой первый трофей на профессиональном уровне. Я сколько мог, столько помогал команде, и я очень счастлив, что мы сделали все это вместе, без поражений.

Конечно, очень приятно, что пришли болельщики, порадовали их, но я бы хотел сегодня победить в матче с «Колосом». Но вышло так, как вышло. Сейчас отпразднуем немного, а дальше готовимся во-первых на сборную, а потом уже на еврокубки. Это уже история, нужно забывать.

– Насколько тяжело далось это чемпионство персонально тебе – физически, морально?

– Конечно, очень сложный сезон. Провальные еврокубки – это самая большая, наверное, такая неприятность в этом сезоне. Но весь чемпионат Украины прошли на одном дыхании, можно сказать без поражений. И это радует. Хочется большего в следующем сезоне, качественнее сыграть в еврокубках.

Для меня первая половина сезона была хорошая, я был доволен. А во второй получил травму, не очень хорошо чувствовал где-то два-три месяца, был определенный дискомфорт и не было много игрового времени, находился в не очень хорошей форме. Но я сейчас себя хорошо ощущаю. Хорошо, что сегодня сыграл 90 минут – это для меня было как подготовка на молодежное Евро.

– Какой момент у тебя будет перед глазами, когда ты будешь вспоминать этот чемпионский сезон?

– Не знаю. Многое можно вспоминать: и матч с «Кривбассом», когда мы в меньшинстве выиграли, и с «Шахтером», с которым две ничьи вырвали, можно сказать, и «Александрию» обыграли здесь 3:0. Каждый матч по-своему был столь чемпионский и очень важен. Каждый пункт был очень важен, потому что вы видите – два-три очка разницы между нами и «Александрией».

- Чему научился Владимир Бражко за этот сезон?

– Многое. Где-то, можно сказать, окреп, легче отношусь к критике, стал более уверенным в себе. И, надеюсь, дальше будет лучше.