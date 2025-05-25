Пушич обратился к футболистам Шахтера после увольнения

Боснийский специалист Марино Пушич обратился к футболистам донецкого «Шахтера» сразу после своего ухода из растушевания донецкого клуба.

– Что вы хотели бы сказать всем игрокам?

– Я хотел бы сказать футболистам, прежде всего: спасибо за вашу преданность, спасибо за вашу энергию, спасибо за ваши качества. Спасибо за то, что росли и были открыты для развития и обучения. И спасибо за все выступления, которые мы провели вместе. Все мои игроки были фантастическими. И я очень ими горжусь, – сказал Марино.

Марино Пушич возглавлял горняков от 23 октября 2023 года. За это время команда провела 71 официальный матч, одержав 44 победы за 13 ничьих и 14 поражений с общей разницей мячей 139-71.

Под руководством Пушича дончане завоевали три национальных трофея: сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли рекордный для украинского футбола, 15-й в своей истории Кубок Украины – 2024/25.