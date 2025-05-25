«Это просто вау». Последние слова Пушича как тренера Шахтера

В субботу, 24 мая, донецкий Шахтер официально объявил о прекращении сотрудничества с боснийским специалистом Марино Пушичем и его тренерским штабом.

Марино дал последнее интервью как тренер донецкого Шахтера, поблагодарив руководство и обратившись к игрокам донецкой команды.

– Мистер, за эти полтора года вы прошли немало ярких моментов вместе с «Шахтером». Были и взлеты, и падения. Каким вам запомнится этот путь вместе с командой?

– Какой невероятный путь мы прошли вместе! И я не могу словами выразить, насколько я благодарен за этот опыт – как человек и как тренер. Мы пережили столько моментов, моментов славы, страшных моментов, плохих моментов, все аспекты игры, все части этого путешествия, но я здесь получил действительно бесценный опыт как тренер и как человек. И, повторюсь, я не могу выразить, насколько я благодарен за это. Можно сказать, что труд в таких условиях почти два года, очень интенсивный труд со всеми сотрудниками клуба, особенно с моим штабом и игроками, действительно показал мне, насколько несокрушимый дух у этого клуба. То, что «Шахтер» делает в таких условиях, как он функционирует и выступает, действительно невероятно. И я очень этим горжусь.

– За это время вы завоевали три трофея вместе с «Шахтером». Когда оглядываетесь назад, то что для вас лично означают эти достижения?

– Что ж, скажу откровенно, когда я впервые сюда приехал, у меня была только одна амбиция: обеспечить, чтобы этот клуб, эта команда находились в лучших условиях, в лучшей форме, чем до моего приезда. Это была моя большая амбиция. Получение трофеев на этом пути, конечно, сверхважно, потому что это что-то особенное, и они все много значат для меня, но не только для меня, но и для клуба и всех, кто внес вклад в этот успех. Но наблюдать за тем, как мои игроки растут, наслаждаются футболом, видеть, как все в клубе наслаждаются тем, как мы выступали, как мы вели себя, как мы взаимодействовали при таких обстоятельствах – это, пожалуй, была самая большая радость для меня на этом пути. И я хочу сказать, что я очень, очень горжусь этим.

– Вы возглавили команду во время войны. Когда пришли в клуб, чемпионат Украины уже был в самом разгаре. Очень часто ваша семья приезжала в Украину, ваша жена находилась рядом с вами, тоже мы неоднократно видели ваших детей. Все эти факторы как-то морально влияли на вас?

– В первую очередь это было бы абсолютно невозможно без поддержки семьи: это тепло, эта любовь и поддержка на самом деле были тем, что мне было очень необходимо и что я, безусловно, очень ценил. Как я говорил, работать в таких условиях очень тяжело, но мы преуспели все вместе – как семья. И я очень за это благодарен.

– Если проанализировать все эти полтора года, то как изменилась команда за это время и как изменились вы, работая с «Шахтером» во время войны?

– Каждый тренер пытается влиять из-за своего видения футбола, когда приходит в новый клуб. Видение футбола включает не только происходящую на поле тактическую и техническую часть, но и то, как вы взаимодействуете, особенно при таких обстоятельствах. Мы пережили столько тяжелых моментов из-за войны, поддерживали друг друга, заботились друг о друге, это было очень важно для меня. И я надеюсь, что я этим помог моим игрокам и работникам клуба. Получение трофеев – это часть работы, но это и то, что заставляет вас гордиться, это, конечно, нечто особенное. Я знаю, как сложно выигрывать награды, и когда нам это удавалось с достаточно молодой командой и определенными изменениями в тот период… Могу только сказать, что я очень горжусь тем, чего мы добились все вместе.

– Для нынешнего «Шахтера» вы сделали очень качественный фундамент, и по сути все будущие победы команды также будут и вашей заслугой. Будете ли наблюдать за матчами команды?

– Как я говорил, для меня это была самая главная амбиция – оставить что-то после себя. И это очень важно – много перспектив и хорошие основы, чтобы строить и двигаться вперед. Да, смотреть, как эти ребята растут и становятся все лучше – это то, чем я больше всего наслаждаюсь в своей работе, если быть честным, даже больше, чем получением трофеев. И, как я сказал им, я считаю, что у этой команды яркое будущее, с большим потенциалом, со многими качествами и характерами. И в действительности я теперь становлюсь большим болельщиком «Шахтера». Знаете, как только ты становишься частью этой семьи, этого клуба, при таких условиях, ты строишь не только профессиональные отношения, а что-то гораздо глубже. Я абсолютно уверен, что их ожидают успехи в будущем, и я всегда буду большим поклонником этого клуба.

– Вы постоянно говорили и сейчас во время нашего разговора говорите, что безмерно гордитесь командой. За что?

– На самом деле есть две причины, почему я горжусь своими игроками. Во-первых, я знаю, почему мы прошли все вместе, какие трудности мы испытывали в течение этого периода, учитывая войну, и как они с этим справлялись. Они растут, люди растут в трудных условиях. Когда есть сложности, люди растут. И я видел, как они вырастают. Знаете, когда ты видишь, как молодые игроки растут и развиваются как личности – это самое большое удовольствие, которое я могу получить как тренер. Чем я тоже горжусь, и что было нашей основной деятельностью – это футбол, их отношение к работе, ежедневные усилия. Я расскажу вам одну историю. Накануне у нас была последняя тренировка перед заключительной игрой. Один из моих ассистентов сказал: «Это невероятно! Даже сегодня, хотя мы думали, что качество будет немного ниже, будет меньше интенсивности и эмоций, но это была снова фантастическая тренировка». И эти ребята делают его фантастическим благодаря их энергии, отношению и, конечно, их качествам. И поэтому я очень ими горжусь.

– «Шахтер» – это большая, искренняя семья, где люди всегда придут на помощь и поддержат тебя. Чувствовали ли вы это в течение этого времени?

– Когда я приехал сюда, в первый момент тренерства в «Шахтере» – я сразу это почувствовал: удивительная преданность, отличная поддержка, было невероятно это чувствовать. И это дало мне много энергии, большой энтузиазм продолжать двигаться в таких обстоятельствах и отдавать все, что имею, этому проекту. И я очень благодарен этим людям. Я должен сказать большое спасибо всем вам – людям, которые очень старательно работают за кулисами, которые дарили мне положительные эмоции и всегда поддерживали во время всех этих путешествий и километров, которые мы вместе преодолели. Это был удивительный путь, и без поддержки работников клуба было бы невозможно провести два года на таком уровне с такой энергией. Я очень благодарен вам всем за это.

– Вы будете скучать по этим людям?

– Да, я буду скучать по клубу, по «Шахтеру» и, конечно, буду скучать по всем людям, потому что именно люди образуют клуб. И эти люди невероятны. Именно поэтому этот клуб действительно впечатляет. Не только из-за своего названия, а из-за людей, работающих в клубе, людей за кулисами – они создают этот клуб. И этот несокрушимый дух, фантастическая энергия, гордость, желание идти дальше и продолжать бороться, продолжать существовать, при этом показывать результат – это, скажу, просто вау!

– С какими мыслями вы покидаете «Шахтер»? Какие эмоции испытываете сейчас, прощаясь с командой?

– Я думаю, как я уже упоминал в разговоре с директорами и президентом, что это самый лучший момент, чтобы попрощаться. Должен сказать, очень тяжело работать в таких условиях почти два года. Действительно тяжело. Но это тяжело для всех. И мы прошли это вместе. Мы добились успеха вместе. И, возможно, это действительно самый лучший момент, чтобы попрощаться. Как сказал президент, и я очень ценю эти слова: "Это не прощание навсегда, а до свидания". В футболе ты никогда не знаешь точно – все возможно. Да, у меня два чувства. Одна часть меня очень грустит, что я покидаю эту семью, потому что еще раз повторюсь: в таких условиях это не просто профессиональная связь, которую ты имеешь с другими, а гораздо глубже. Это чувствуется во всем. В то же время я очень рад, что могу оставить что-то после себя – не только титулы, но и наше взаимодействие, связь друг с другом. Да, это наполняет меня гордостью.

– Что вы хотели бы сказать всем игрокам?

– Я хотел бы сказать футболистам, прежде всего: спасибо за вашу преданность, спасибо за вашу энергию, спасибо за ваши качества. Спасибо за то, что росли и были открыты для развития и обучения. И спасибо за все выступления, которые мы провели вместе. Все мои игроки были фантастическими. И я очень ими горжусь.

– В течение всего этого времени вместе с командой, вместе с вами тоже были все наши болельщики. Может быть, у вас есть что сказать именно им?

– Да, я уже сказал кое-что об этом в своей речи к игрокам и персоналу. Вы знаете, футбол без болельщиков – это не футбол. Этот клуб поддерживает такое большое количество людей, такое большое фан-база. Это невероятно. В таких сложных условиях, когда мы не можем быть вместе, когда у нас нет настоящего дома, чтобы принимать команды, когда запрещено приходить большому количеству людей, чтобы поддержать свою команду. Я почувствовал эту энергию и эту любовь в финальном матче Кубка Украины, когда было немного больше зрителей, чем обычно. Я почувствовал эту энергию от болельщиков, которой нам действительно не хватало в этих обстоятельствах. Но когда я почувствовал это в финале, это дало мне такое приятное чувство, и я был очень рад видеть этих людей счастливыми на трибунах. И я хотел бы также сказать им: спасибо за все! Спасибо за все замечательные моменты, за то, что поддерживали нас повсюду в мире, повсюду в Европе, были с нами там, где могли быть, и поддерживали там, где могли поддержать. Это очень многое означало для моей команды и для меня. Благодарю вас всех!