Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Арсенал

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и лондонским «Арсеналом».

Встречу примет «Сэнт Мэри Стэдиум» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Саутгемптон» – «Арсенал»: