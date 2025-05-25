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  4. Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Арсенал
Англия
25 мая 2025, 16:47 |
392
0

Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Арсенал

Матч 38-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву

25 мая 2025, 16:47 |
392
0
Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и лондонским «Арсеналом».

Встречу примет «Сэнт Мэри Стэдиум» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Саутгемптон» – «Арсенал»:

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Арсенал Лондон Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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