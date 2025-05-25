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  4. Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 14:26 |
570
2

Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

Анна Бондар одолела Лару Зигемунд и во втором круге мейджора встретится с Элиной

25 мая 2025, 14:26 |
570
2
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Бондар

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде мейджора украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 87), которая на старте соревнований прошла немку Лауру Зигемунд (WTA 97).

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7 (2:7), 4:6

Бондар провела первое очное противостояние против Зигемунд.

Анна в четвертый раз выступает на Ролан Гаррос и впервые в карьере вышла во второй круг основной сетки.

Ранее Свитолина и Бондар ни разу не играли между собой. Элина в стартовом матче РГ-2025 одолела Зейнеп Сонмез со счетом 6:1, 6:1.

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Элина Свитолина Анна Бондар Лаура Зигемунд Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vitason
Орбана треба гасить!!
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Андрій Заліщук
Теж абсолютно прохідна для Елі
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