Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде мейджора украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 87), которая на старте соревнований прошла немку Лауру Зигемунд (WTA 97).

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7 (2:7), 4:6

Бондар провела первое очное противостояние против Зигемунд.

Анна в четвертый раз выступает на Ролан Гаррос и впервые в карьере вышла во второй круг основной сетки.

Ранее Свитолина и Бондар ни разу не играли между собой. Элина в стартовом матче РГ-2025 одолела Зейнеп Сонмез со счетом 6:1, 6:1.