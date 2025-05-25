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  4. Не Синнер. Букмекеры назвали победителя Ролан Гаррос в мужском разряде
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 12:02 |
263
0

Не Синнер. Букмекеры назвали победителя Ролан Гаррос в мужском разряде

Главным претендентом на трофей мейджора является действующий чемпион Карлос Алькарас

25 мая 2025, 12:02 |
263
0
Не Синнер. Букмекеры назвали победителя Ролан Гаррос в мужском разряде
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции 2025.

Перед стартом Ролан Гаррос букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победителя турнира в мужском одиночном разряде.

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Главным претендентом на трофея является действующий чемпион и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас, на которого можно поставить с коэффициентом 2.19.

Первая ракетка мира Янник Синнер котируется по 2.82. В топ-5 также находятся Александр Зверев, Новак Джокович и Каспер Рууд.

Топ-10 фаворитов Ролан Гаррос 2025

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Ролан Гаррос 2025 котировки букмекеров азарт Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Новак Джокович Каспер Рууд Янник Синнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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