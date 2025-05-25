Не Синнер. Букмекеры назвали победителя Ролан Гаррос в мужском разряде
Главным претендентом на трофей мейджора является действующий чемпион Карлос Алькарас
25 мая стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции 2025.
Перед стартом Ролан Гаррос букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победителя турнира в мужском одиночном разряде.
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Главным претендентом на трофея является действующий чемпион и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас, на которого можно поставить с коэффициентом 2.19.
Первая ракетка мира Янник Синнер котируется по 2.82. В топ-5 также находятся Александр Зверев, Новак Джокович и Каспер Рууд.
Топ-10 фаворитов Ролан Гаррос 2025
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