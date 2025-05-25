Не Синнер. Букмекеры назвали победителя Ролан Гаррос в мужском разряде

25 мая стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции 2025.

Перед стартом Ролан Гаррос букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победителя турнира в мужском одиночном разряде.

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Главным претендентом на трофея является действующий чемпион и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас, на которого можно поставить с коэффициентом 2.19.

Первая ракетка мира Янник Синнер котируется по 2.82. В топ-5 также находятся Александр Зверев, Новак Джокович и Каспер Рууд.

Топ-10 фаворитов Ролан Гаррос 2025