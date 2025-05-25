Какие шансы у украинок? Букмекерские конторы выбрали фаворитку Ролан Гаррос

25 мая стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции 2025.

Перед стартом Ролан Гаррос букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победительницу турнира.

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Букмекеры ведут фавориткой первую ракетку мира Арину Соболенко за коэффициент 3.69.

Действующая чемпионка мейджора Ига Свентек котируется за 4.44. В топ-5 также входят Коко Гауфф, Мирра Андреева и Жасмин Паолини.

Что касается украинок, то наибольшие шансы букмекеры дают Элине Свитолиной, на трофей которой можно поставить с коэффициентом 31.1.

Далее идет Марта Костюк – 52.0. Все остальные украинские теннисистки котируются свыше 300.00.

Топ-10 фавориток Ролан Гаррос 2025