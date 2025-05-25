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25 мая 2025, 12:53 | Обновлено 25 мая 2025, 13:59
538
0

Венгрия – Украина. ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 мая в 15:30 матч 3-го тура чемпионата мира в Баку

25 мая 2025, 12:53 | Обновлено 25 мая 2025, 13:59
538
0
Венгрия – Украина. ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Minifootball Ukraine

25 мая в 15:30 по Киеву сборная Украины проведет матч 3-го тура ЧМ-2025 по мини-футболу против команды Венгрии.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

32 команды разделены на 8 групп по 4 сборные. Для выхода в 1/8 финала нужно занять первое или второе место в квартете. На групповом этапе ЧМ-2025 украинская сборная играет в группе с Англией, Турцией, Венгрией.

В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а Турция и Венгрия сыграли вничью (1:1). Во втором туре Англия и Венгрия разошлись миром (1:1), а Украина уступила Турции (1:3). Сборная Украины с двумя поражениями потеряла шансы на выход в плей-офф.

Турнирное положение: Англия (4 очка), Турция (4), Венгрия (2), Украина (0).

В заключительном туре группового раунда Украины сыграет против Венгрии (25 мая в 15:30), эта игра для сине-желтых уже турнирного значения не имеет.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

Матчи группы C

  • 21.05. 09:30. Венгрия – Турция – 1:1
  • 21.05. 12:00. Украина – Англия – 0:4
  • 23.05. 14:15. Англия – Венгрия – 1:1
  • 23.05. 18:30. Украина – Турция – 1:3
  • 25.05. 15:30. Венгрия – Украина
  • 25.05. 17:15. Турция – Англия

Заявка сборной Украины на чемпионат мира 2025 по мини-футболу

  • Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.
  • Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский.

Венгрия – Украина. ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Все матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

Результаты 2-го тура

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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