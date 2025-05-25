Украина. Премьер лига25 мая 2025, 11:22 | Обновлено 25 мая 2025, 12:47
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Народный артист Украины споет национальный гимн на матче Полесье – Кривбасс
Павел Зибров стал приглашенным гостем матча 30-го тура УПЛ
25 мая 2025, 11:22 | Обновлено 25 мая 2025, 12:47
1290
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25 мая в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги будет проведен матч между клубами «Полесье» Житомир и «Кривбасс» Кривой Рог.
Поединок пройдет в городе Житомир на «Центральном стадионе».
На футбольной игре будет присутствовать украинской исполнитель, а также народный артист Украины, Павел Зибров. Известный певец исполнит государственный гимн Украины перед началом матча.
Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.
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