Народный артист Украины споет национальный гимн на матче Полесье – Кривбасс

25 мая в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги будет проведен матч между клубами «Полесье» Житомир и «Кривбасс» Кривой Рог.

Поединок пройдет в городе Житомир на «Центральном стадионе».

На футбольной игре будет присутствовать украинской исполнитель, а также народный артист Украины, Павел Зибров. Известный певец исполнит государственный гимн Украины перед началом матча.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.