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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 11:22 | Обновлено 25 мая 2025, 12:47
1290
0

Народный артист Украины споет национальный гимн на матче Полесье – Кривбасс

Павел Зибров стал приглашенным гостем матча 30-го тура УПЛ

25 мая 2025, 11:22 | Обновлено 25 мая 2025, 12:47
1290
0
Народный артист Украины споет национальный гимн на матче Полесье – Кривбасс
УПЛ

25 мая в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги будет проведен матч между клубами «Полесье» Житомир и «Кривбасс» Кривой Рог.

Поединок пройдет в городе Житомир на «Центральном стадионе».

На футбольной игре будет присутствовать украинской исполнитель, а также народный артист Украины, Павел Зибров. Известный певец исполнит государственный гимн Украины перед началом матча.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Кривбасс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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