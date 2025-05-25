Летом покинет клуб. Воспитанник и ветеран Реала провел юбилейный матч
Лукас Васкес отыграл свой 400-й поединок за «сливочных»
24 мая мадридский «Реал» на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал «Реал Сосьедад» в заключительном, 38-м, туре Ла Лиги.
В воротах с Андреем Луниным «сливочные» оформили уверенную победу над соперником – 2:0.
Свой последний матч за «Реал» провели полузащитник Лука Модрич и коуч Карло Анчелотти.
Также в последний раз за «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл 33-летний Лукас Васкес, который после клубного чемпионата мира покинет клуб.
Для футболиста матч против «Реал Сосьедад» стал юбилейным. Лукас в 400-й раз вышел в футболке мадридского клуба. На счету Васкеса 38 голов и 73 ассиста.
Рекорд Лукаса по количеству матчей за «Реал» в одном сезоне составляет 53 игры – он достиг этой цифры в сезоне 2017/18.
Статистика выступлений Васкеса за «Реал» Мадрид:
- 277 – Ла Лига
- 77 – Лига чемпионов
- 27 – Кубок Испании
- 8 – Суперкубка Испании
- 7 – Клубный чемпионат мира
- 4 – Суперкубок УЕФА
👏 ¡@LucasVazquez91, 4️⃣0️⃣0️⃣ partidos con el Real Madrid! pic.twitter.com/FTaEDL2waJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025
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