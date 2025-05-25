Летом покинет клуб. Воспитанник и ветеран Реала провел юбилейный матч

24 мая мадридский «Реал» на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал «Реал Сосьедад» в заключительном, 38-м, туре Ла Лиги.

В воротах с Андреем Луниным «сливочные» оформили уверенную победу над соперником – 2:0.

Свой последний матч за «Реал» провели полузащитник Лука Модрич и коуч Карло Анчелотти.

Также в последний раз за «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл 33-летний Лукас Васкес, который после клубного чемпионата мира покинет клуб.

Для футболиста матч против «Реал Сосьедад» стал юбилейным. Лукас в 400-й раз вышел в футболке мадридского клуба. На счету Васкеса 38 голов и 73 ассиста.

Рекорд Лукаса по количеству матчей за «Реал» в одном сезоне составляет 53 игры – он достиг этой цифры в сезоне 2017/18.

Статистика выступлений Васкеса за «Реал» Мадрид: