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Испания
25 мая 2025, 11:41 | Обновлено 25 мая 2025, 12:44
483
0

Летом покинет клуб. Воспитанник и ветеран Реала провел юбилейный матч

Лукас Васкес отыграл свой 400-й поединок за «сливочных»

25 мая 2025, 11:41 | Обновлено 25 мая 2025, 12:44
483
0
Летом покинет клуб. Воспитанник и ветеран Реала провел юбилейный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

24 мая мадридский «Реал» на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал «Реал Сосьедад» в заключительном, 38-м, туре Ла Лиги.

В воротах с Андреем Луниным «сливочные» оформили уверенную победу над соперником – 2:0.

Свой последний матч за «Реал» провели полузащитник Лука Модрич и коуч Карло Анчелотти.

Также в последний раз за «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл 33-летний Лукас Васкес, который после клубного чемпионата мира покинет клуб.

Для футболиста матч против «Реал Сосьедад» стал юбилейным. Лукас в 400-й раз вышел в футболке мадридского клуба. На счету Васкеса 38 голов и 73 ассиста.

Рекорд Лукаса по количеству матчей за «Реал» в одном сезоне составляет 53 игры – он достиг этой цифры в сезоне 2017/18.

Статистика выступлений Васкеса за «Реал» Мадрид:

  • 277 – Ла Лига
  • 77 – Лига чемпионов
  • 27 – Кубок Испании
  • 8 – Суперкубка Испании
  • 7 – Клубный чемпионат мира
  • 4 – Суперкубок УЕФА
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Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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