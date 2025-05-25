«Посвящаю отцу, которого уже нет». Первый комментарий дебютанта Шахтера

Молодой защитник донецкого «Шахтёра» Николай Огарков поделился эмоциями от своего первого матча за «горняков». Футболист вышел на поле на 74-й минуте поединка УПЛ против львовского «Руха» (1:1).

– Николай, сегодня состоялся твой официальный дебют за первую команду «Шахтёра». Свою футбольную дорогу ты начинал в проекте «Давай, играй!», и это впервые в истории нашего клуба, когда его воспитанник дебютирует за основу «горняков». Какие эмоции ты испытываешь сейчас и что это для тебя значит?

– Эмоции непередаваемые! Как я уже говорил в интервью, если бы лет восемь назад у меня спросили, буду ли я играть за «Шахтёр», я бы никогда не поверил. С самого детства смотрел их по телевизору, а сейчас сам здесь играю. Это очень приятно. И ещё: когда я ехал на «Давай, играй!», я не знал, что там будут селекционеры «Шахтёра». Тогда я был ребёнком, и когда мы выиграли финал, я ходил с Кубком и хотел сфотографироваться с игроками первой команды, но мой тренер взял меня за руку и сказал, что меня ждут хорошие новости. Меня подвели к селекционерам, и они сказали через месяц приехать на просмотр в «Шахтёр».

– Чувствовал ли ты, что сегодня состоится дебют? Волновался ли и как справился с этим?

– Марино Пушич говорил, что дебют будет, но не уточнял, на сколько минут выпустит. Я думал, выйду минут на пять, а он дал гораздо больше времени. Было очень приятно. Да, немного волновался, но как только вышел на поле, стало легче. Некоторые ребята подбодрили, и было приятно выходить.

– Кто именно поддержал? Может, кто-то сказал что-то особенное? И что сказал Марино Пушич?

– Ничего особенного не говорили, просто подбодрили – Дмитрий Крыськив, Назарина. Так что ничего такого. А Марино Пушич сказал: «Это твоё время – выходи и покажи себя». Было приятно это услышать.

– Кому ты посвящаешь этот дебют?

– Конечно же, своей семье, моему отцу, которого уже нет с нами. Думаю, он был бы очень рад и, уверен, он всё видит.