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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 11:54 | Обновлено 25 мая 2025, 11:58
899
0

«Посвящаю отцу, которого уже нет». Первый комментарий дебютанта Шахтера

Николай Огарков прокомментировал матч против «Руха» в УПЛ

25 мая 2025, 11:54 | Обновлено 25 мая 2025, 11:58
899
0
«Посвящаю отцу, которого уже нет». Первый комментарий дебютанта Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Николай Огарков

Молодой защитник донецкого «Шахтёра» Николай Огарков поделился эмоциями от своего первого матча за «горняков». Футболист вышел на поле на 74-й минуте поединка УПЛ против львовского «Руха» (1:1).

– Николай, сегодня состоялся твой официальный дебют за первую команду «Шахтёра». Свою футбольную дорогу ты начинал в проекте «Давай, играй!», и это впервые в истории нашего клуба, когда его воспитанник дебютирует за основу «горняков». Какие эмоции ты испытываешь сейчас и что это для тебя значит?

– Эмоции непередаваемые! Как я уже говорил в интервью, если бы лет восемь назад у меня спросили, буду ли я играть за «Шахтёр», я бы никогда не поверил. С самого детства смотрел их по телевизору, а сейчас сам здесь играю. Это очень приятно. И ещё: когда я ехал на «Давай, играй!», я не знал, что там будут селекционеры «Шахтёра». Тогда я был ребёнком, и когда мы выиграли финал, я ходил с Кубком и хотел сфотографироваться с игроками первой команды, но мой тренер взял меня за руку и сказал, что меня ждут хорошие новости. Меня подвели к селекционерам, и они сказали через месяц приехать на просмотр в «Шахтёр».

– Чувствовал ли ты, что сегодня состоится дебют? Волновался ли и как справился с этим?

– Марино Пушич говорил, что дебют будет, но не уточнял, на сколько минут выпустит. Я думал, выйду минут на пять, а он дал гораздо больше времени. Было очень приятно. Да, немного волновался, но как только вышел на поле, стало легче. Некоторые ребята подбодрили, и было приятно выходить.

– Кто именно поддержал? Может, кто-то сказал что-то особенное? И что сказал Марино Пушич?

– Ничего особенного не говорили, просто подбодрили – Дмитрий Крыськив, Назарина. Так что ничего такого. А Марино Пушич сказал: «Это твоё время – выходи и покажи себя». Было приятно это услышать.

– Кому ты посвящаешь этот дебют?

– Конечно же, своей семье, моему отцу, которого уже нет с нами. Думаю, он был бы очень рад и, уверен, он всё видит.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Николай Огарков
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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