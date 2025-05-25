Воспитанник Шахтера сыграл дебютный матч за первую команду против Руха

20-летний центральный защитник Николай Огарков дебютировал за донецкий «Шахтер» в 30-м туре Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха».

Футболист начал матч со скамейки запасных, однако на 74-й минуте Николай заменил Педриньо. По итогам поединка команды расписали ничью - 1:1.

В этом сезоне Огарков сыграл 25 матчей в чемпионате Украины U-19, оформив два гола и один ассист.

Донецкий «Шахтер» финишировал на третьей позиции в УПЛ 2024/25, имея в активе 62 пункта.