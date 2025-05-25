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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 10:44 | Обновлено 25 мая 2025, 10:51
68
0

Воспитанник Шахтера сыграл дебютный матч за первую команду против Руха

Николай Огарков впервые вышел на футбольное поле за «горняков»

25 мая 2025, 10:44 | Обновлено 25 мая 2025, 10:51
68
0
Воспитанник Шахтера сыграл дебютный матч за первую команду против Руха
ФК Шахтер Донецк. Николай Огарков

20-летний центральный защитник Николай Огарков дебютировал за донецкий «Шахтер» в 30-м туре Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха».

Футболист начал матч со скамейки запасных, однако на 74-й минуте Николай заменил Педриньо. По итогам поединка команды расписали ничью - 1:1.

В этом сезоне Огарков сыграл 25 матчей в чемпионате Украины U-19, оформив два гола и один ассист.

Донецкий «Шахтер» финишировал на третьей позиции в УПЛ 2024/25, имея в активе 62 пункта.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Николай Огарков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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