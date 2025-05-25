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  4. Генеральный директор Шахтера объяснил, почему клуб уволил Пушича
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 10:11 |
2607
4

Генеральный директор Шахтера объяснил, почему клуб уволил Пушича

Сергей Палкин пролил свет на ситуацию

25 мая 2025, 10:11 |
2607
4
Генеральный директор Шахтера объяснил, почему клуб уволил Пушича
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин поделился своими мыслями по поводу увольнения главного тренера Марино Пушича.

– Сергей Анатольевич, прокомментируйте, пожалуйста, новость о завершении контракта с главным тренером Марино Пушичем.

– Прежде всего хочу поблагодарить Марино и его тренерский штаб за время, проведённое в «Шахтёре». Важно помнить: Марино присоединился к клубу в непростой момент — в середине сезона, в стране, где идёт война. Это говорит о его смелости, характере и профессионализме. Вместе с ним мы завоевали три трофея из четырёх возможных. Мы искренне благодарны Марино за вклад в развитие команды.

– Но ведь «Шахтёр» всегда борется только за самые высокие места, не так ли? И, к сожалению, в этом сезоне нам не удалось стать чемпионами — впервые за 30 лет команда финишировала на третьем месте.

– Не только Марино Пушич занял третье место. Мы все заняли третье место. Мы все несем ответственность за результат — как в победах, так и в поражениях. Этот сезон был непростым. После 2022 года мы потеряли значительную часть ключевых игроков и фактически начали строить новую команду с нуля. Этот процесс всё ещё продолжается. Команду покинули опытные исполнители — Зубков, Сикан, Степаненко. Вместо этого мы подписали много молодых и талантливых игроков, которым ещё предстоит адаптироваться и набраться опыта. В таких условиях работать было бы сложно для любого тренера. Могли ли мы выступить лучше? Считаю, что да. Но было много факторов, которые этому помешали.

– Почему всё же было решено завершить сотрудничество?

– После глубокого анализа мы пришли к выводу, что в нынешних условиях эмоциональная и психологическая нагрузка чрезвычайно высока. С одной стороны — давление на результат, с другой — перестройка команды, постоянные изменения, военное положение. То, к чему украинцы уже в какой-то мере привыкли, для иностранного специалиста является серьёзным вызовом. Поэтому мы решили, что сейчас будет правильно поставить точку. В то же время хочу подчеркнуть: Марино Пушич, Марио Станич и их штаб сделали много важного для «Шахтёра», и мы искренне благодарны им за это.

– Когда ожидать новостей о новом главном тренере?

– Уже в ближайшее время вы всё узнаете.

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Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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v2341770
Коли тренера звільняють не давши допрацювати за контрактом, то це, пане Палкін, провал менеджменту клубу і, насамперед, керівництва клубу, адже його хтось вивчав і пропонував, він же не прийшов з вулиці. А з цього інтерв'ю виходить: керівництво все тримає під контролем, тренер гарний, гравці класні, а те що рівень гри впав до рівня середняка УПЛ - та... то таке. І головне - ніхто не винен! Це дуже по-нашому, по-українськи...
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+2
FunnyCat_____
Палкин: Пушич самый фундаментальный тренер, которого имел шахтера, в течении моих 20 лет в клубе 
Через месяц 
Палкин: Туран самый фундаментальный тренер, которого имел шахтер,  в течении моих 20 лет в клубе 
К концу сезона:
Палкин: сЫрна самый фундаментальный тренер, которого имел шахтер, в течении моих 20 лет в клубе 
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+1
Fitness.sports
Оккупанты внесли стадион в Донецке в список "культурного наследия РФ"
Каждый украинец, болельщик футбола, мечтал хоть раз побывать на легендарной "Донбасс Арене" — одном из самых современных стадионов Европы в свое время, расположенном в Донецке. Однако после начала войны в 2014 году он оказался под российской оккупацией и с тех пор неустанно приходит в упадок.
В конце мая 2024 года россияне удалили букву "А" из логотипа местного клуба и переименовали его в "Шахтер"
Оккупанты включили стадион в Донецке в перечень "объектов культурного значения России" — информация об этом появилась в сети 10 мая.
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0
Gargantua81
сколько отступных получил Маэстро?
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0
Володимир
В этом сезоне Шахтер был похож на Челси годичной давности : абсолютно ненужное количество  игроков вообще и иностранцев в частности . И все претендовали на место в составе . Команда перестала быть командой , она растворилась в количестве...И не Пушич тому виной...
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-1
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