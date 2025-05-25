Генеральный директор Шахтера объяснил, почему клуб уволил Пушича

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин поделился своими мыслями по поводу увольнения главного тренера Марино Пушича.

– Сергей Анатольевич, прокомментируйте, пожалуйста, новость о завершении контракта с главным тренером Марино Пушичем.

– Прежде всего хочу поблагодарить Марино и его тренерский штаб за время, проведённое в «Шахтёре». Важно помнить: Марино присоединился к клубу в непростой момент — в середине сезона, в стране, где идёт война. Это говорит о его смелости, характере и профессионализме. Вместе с ним мы завоевали три трофея из четырёх возможных. Мы искренне благодарны Марино за вклад в развитие команды.

– Но ведь «Шахтёр» всегда борется только за самые высокие места, не так ли? И, к сожалению, в этом сезоне нам не удалось стать чемпионами — впервые за 30 лет команда финишировала на третьем месте.

– Не только Марино Пушич занял третье место. Мы все заняли третье место. Мы все несем ответственность за результат — как в победах, так и в поражениях. Этот сезон был непростым. После 2022 года мы потеряли значительную часть ключевых игроков и фактически начали строить новую команду с нуля. Этот процесс всё ещё продолжается. Команду покинули опытные исполнители — Зубков, Сикан, Степаненко. Вместо этого мы подписали много молодых и талантливых игроков, которым ещё предстоит адаптироваться и набраться опыта. В таких условиях работать было бы сложно для любого тренера. Могли ли мы выступить лучше? Считаю, что да. Но было много факторов, которые этому помешали.

– Почему всё же было решено завершить сотрудничество?

– После глубокого анализа мы пришли к выводу, что в нынешних условиях эмоциональная и психологическая нагрузка чрезвычайно высока. С одной стороны — давление на результат, с другой — перестройка команды, постоянные изменения, военное положение. То, к чему украинцы уже в какой-то мере привыкли, для иностранного специалиста является серьёзным вызовом. Поэтому мы решили, что сейчас будет правильно поставить точку. В то же время хочу подчеркнуть: Марино Пушич, Марио Станич и их штаб сделали много важного для «Шахтёра», и мы искренне благодарны им за это.

– Когда ожидать новостей о новом главном тренере?

– Уже в ближайшее время вы всё узнаете.