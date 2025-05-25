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  4. Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Каждый из команды должен покопаться в себе»
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 03:38 |
152
1

Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Каждый из команды должен покопаться в себе»

«Шахтер» в итоге завершил чемпионат на третьей строчке

25 мая 2025, 03:38 |
152
1
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Каждый из команды должен покопаться в себе»
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив подвел итоги сезона, а также прокомментировал ничью с «Рухом» в последнем туре УПЛ.

– Дмитрий, сегодня состоялся последний матч сезона, можно подвести итоги. Какими будут именно твои выводы?

– Мы создаем очень много моментов, имеем действительно хорошие возможности на половине поля соперника, но забиваем только один мяч, а не больше, и потом пропускаем с какого-то микромомента. В итоге – ничейная игра, снова должны создавать возможности, но не можем довести матч до победы. Так было в большинстве поединков посреди сезона, поэтому можно сказать, что мы провели сезон на такой же ноте, как и завершающий матч. Наверное, должны покопаться в себе и понять, что не так в каждом из нас, ведь именно футболисты отвечают за результат и игру на поле. Надо найти ответы и изменить это уже в следующем сезоне.

– Сегодня с тобой произошел очень приятный момент – ты вышел на поле в роли капитана. Какие ощущения?

– Ощущения очень приятные, ведь я получил такую большую ответственность в таком большом клубе, как «Шахтер». Выйти на поле с капитанской повязкой – большая гордость для меня, об этом я мог только мечтать. Я был капитаном молодежной команды, однако это мой первый матч в статусе капитана первой команды, поэтому хочу искренне поблагодарить тренера за то, что он проявил ко мне такое уважение. Сегодня я отдал все силы, чтобы мы одержали победу, но мне очень обидно, что не удалось заработать три очка и завершить сезон на позитивной ноте.

– Команда впервые сыграла в новой форме. Как тебе игровой комплект?

– Хорошие комплекты! Все действительно классные, в «шахтерских» цветах, если можно так сказать. Мне понравилось, и было очень круто сыграть в новой форме именно в день рождения «Шахтера». Конечно, хотелось победить и извиниться перед болельщиками и всеми, кто причастен к клубу, за то, что не смогли добиться положительного результата.

– Ты только что упомянул о дне рождения клуба. Что хотел бы сказать болельщикам по этому поводу?

– Хочется сказать большое спасибо за то, что поддерживали как в сложные моменты, так и в моменты радости и побед. Мы – молодая команда, которая будет прогрессировать и становиться сильнее. Надеюсь, сделаем выводы из этого сезона, и дальше будет только лучше – будем получать новые победы.

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Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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