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Верес
25.05.2025 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 11:29 | Обновлено 25 мая 2025, 12:45
98
0

Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды играют матч 30 тура УПЛ

25 мая 2025, 11:29 | Обновлено 25 мая 2025, 12:45
98
0
Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турники с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес – ЛНЗ
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ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Верес - ЛНЗ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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