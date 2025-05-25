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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 11:17 | Обновлено 25 мая 2025, 12:50
86
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ

Команды сыграют матч 30 тура УПЛ

25 мая 2025, 11:17 | Обновлено 25 мая 2025, 12:50
86
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
ЛНЗ.

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турнира с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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