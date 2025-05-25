В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

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В нынешнем сезоне «Верес» занимает 10-ю строчку турнира с 35 баллами. ЛНЗ находится на 12 ступени таблицы с 30 очками.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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