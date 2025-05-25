ОФИЦИАЛЬНО. 2 минуты за клуб. Челси продлил контракт с молодым финном

Лондонский «Челси» официально достиг договоренности с 21-летним полузащитник Джими Тауриайнен о продлении контракта.

Стороны подписали новое соглашение до лета 2027 года. Другие детали сотрудничества стороны не разглашают.

Финский футболист выступает за молодежную команду «Челси», однако на счету полузащитника два поединка в составе главного клуба «синих». Сначала 28 февраля Джими сыграл одну минуту в 1/8 финала Кубка Англии против «Лидса» (3:2), а позже Тауриайнен отыграл одну минуту против «Тоттенхэма» в АПЛ (2:0).

За тур до конца чемпионата Англии «Челси» находится на пятой позиции (66 очков).