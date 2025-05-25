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Англия
25 мая 2025, 09:18 | Обновлено 25 мая 2025, 10:35
293
1

ОФИЦИАЛЬНО. 2 минуты за клуб. Челси продлил контракт с молодым финном

Джими Тауриайнен подписал новое соглашение до 2027 года

25 мая 2025, 09:18 | Обновлено 25 мая 2025, 10:35
293
1
ОФИЦИАЛЬНО. 2 минуты за клуб. Челси продлил контракт с молодым финном
Getty Images/Global Images Ukraine. Джими Тауриайнен

Лондонский «Челси» официально достиг договоренности с 21-летним полузащитник Джими Тауриайнен о продлении контракта.

Стороны подписали новое соглашение до лета 2027 года. Другие детали сотрудничества стороны не разглашают.

Финский футболист выступает за молодежную команду «Челси», однако на счету полузащитника два поединка в составе главного клуба «синих». Сначала 28 февраля Джими сыграл одну минуту в 1/8 финала Кубка Англии против «Лидса» (3:2), а позже Тауриайнен отыграл одну минуту против «Тоттенхэма» в АПЛ (2:0).

За тур до конца чемпионата Англии «Челси» находится на пятой позиции (66 очков).

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Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Челси
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Saar
2 матчі за клуб....🤣🤣🤣🤣 1 хвилина в одному татчі і 1 -в іншому.  То нем2 матчі за клуб, а 2 хвилини за клуб🤣🤣
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Теннис
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