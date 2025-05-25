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  4. Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Англия
25 мая 2025, 00:09 |
549
0

Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»

Немецкий специалист – об уходе Трента

25 мая 2025, 00:09 |
549
0
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на уход из команды воспитанника клуба Трента Александера-Арнольда. Британец станет игроком «Реала».

«Я не говорю, что не стоит разочаровываться из-за его ухода... но не стоит забывать, что Трент сделал для клуба. Его начали освистывать, это было большое разочарование, я выключил телевизор», – сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд больше не сможет носить футболку с любимым номером 66 на спине, после того, как присоединится к мадридскому «Реалу».

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Трент Александер-Арнольд Юрген Клопп Ливерпуль Реал Мадрид чемпионат Англии по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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