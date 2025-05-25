Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»

Немецкий экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на уход из команды воспитанника клуба Трента Александера-Арнольда. Британец станет игроком «Реала».

«Я не говорю, что не стоит разочаровываться из-за его ухода... но не стоит забывать, что Трент сделал для клуба. Его начали освистывать, это было большое разочарование, я выключил телевизор», – сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд больше не сможет носить футболку с любимым номером 66 на спине, после того, как присоединится к мадридскому «Реалу».