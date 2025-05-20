В Испании запретят делать Тренту то, что он обожал в Ливерпуле

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд больше не сможет носить футболку с любимым номером 66 на спине, после того, как присоединится к мадридскому «Реалу».

Игроки основного состава Ла Лиги обязаны носить футболки с номерами 1–25 в высшем дивизионе Испании, а другие номера зарезервированы для игроков резервной и молодежной команд.

Менеджер, который отвечает за форму «Ливерпуля», Ли Рэдклифф рассказал, почему Трент играл все время с номером 66 на спине: «Когда к нам приходят молодые парни в первую команду, мы просто даем им следующий доступный номер. Тренту дали 66 – это был следующий доступный номер на тот момент. В этом не было никакой логики или причины. Просто ему дали такой номер».

Александр-Арнольд сохранил за собой номер 66, который очень полюбил, и неоднократно говорил, что не поменяет его на другой:

«Это число, которое мне сейчас близко. Независимо от того, какие другие числа будут доступными, я не думаю, что когда-либо перейду на другое», – говорил защитник «Ливерпуля».