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  4. В Испании запретят делать Тренту то, что он обожал в Ливерпуле
Испания
20 мая 2025, 10:39 |
989
0

В Испании запретят делать Тренту то, что он обожал в Ливерпуле

Защитник больше не сможет носить футболку с номером 66 на спине

20 мая 2025, 10:39 |
989
0
В Испании запретят делать Тренту то, что он обожал в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд больше не сможет носить футболку с любимым номером 66 на спине, после того, как присоединится к мадридскому «Реалу».

Игроки основного состава Ла Лиги обязаны носить футболки с номерами 1–25 в высшем дивизионе Испании, а другие номера зарезервированы для игроков резервной и молодежной команд.

Менеджер, который отвечает за форму «Ливерпуля», Ли Рэдклифф рассказал, почему Трент играл все время с номером 66 на спине: «Когда к нам приходят молодые парни в первую команду, мы просто даем им следующий доступный номер. Тренту дали 66 – это был следующий доступный номер на тот момент. В этом не было никакой логики или причины. Просто ему дали такой номер».

Александр-Арнольд сохранил за собой номер 66, который очень полюбил, и неоднократно говорил, что не поменяет его на другой:

«Это число, которое мне сейчас близко. Независимо от того, какие другие числа будут доступными, я не думаю, что когда-либо перейду на другое», – говорил защитник «Ливерпуля».

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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