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Украина. Первая лига
25 мая 2025, 08:18 | Обновлено 25 мая 2025, 08:28
356
0

Тренер Металлиста: «Не люблю загадывать, что будет в следующем сезоне»

Андрей Анищенко поблагодарил подопечных за сезон после игры с «Полтавой»

25 мая 2025, 08:18 | Обновлено 25 мая 2025, 08:28
356
0
Тренер Металлиста: «Не люблю загадывать, что будет в следующем сезоне»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко подвел итоги чемпионата после матча с «Полтавой» в заключительном туре весенней части Первой лиги Украины. Коллектив из Харькова минимально уступил оппоненту (0:1) и остался в Первой лиге на следующий сезон.

– Мы пытались заключительную игру этого чемпионата провести как можно лучше и получить любой результат, который можно было бы считать положительным. К сожалению, не на всех игроков сегодня смогли рассчитывать в полном объеме. Где-то не хватало нашего основного вратаря. Некоторые ребята играли не совсем здоровыми, можно так сказать. Но выдержали столько, сколько смогли. Мы в раздевалке поблагодарили их за этот сезон - они молодцы.

– Как думаете, команда готова к дальнейшему прогрессу? Способна ли сделать следующий шаг в следующем сезоне, учитывая свой потенциал?

– Не очень люблю загадывать, что будет в следующем сезоне. Но почему нет? Надо хоть и понемногу, но двигаться вперед. Будем стараться еще больше развивать ребят, чтобы они становились сильнее, качественнее. А там посмотрим.

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Металлист Харьков Андрей Анищенко Первая лига Украины Полтава чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
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