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Премьер-лига
Карпаты Львов
25.05.2025 18:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 09:01 |
99
0

Карпаты – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая в 18:00 состоится матч 30-го тура УПЛ

25 мая 2025, 09:01 |
99
0
Карпаты – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Карпаты» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Карпаты - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Карпаты – Заря
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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