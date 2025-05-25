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  4. КОСТИШИН: «У меня есть дата начала контракта, а конечная за президентом»
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 02:50 | Обновлено 25 мая 2025, 02:51
151
0

КОСТИШИН: «У меня есть дата начала контракта, а конечная за президентом»

Главный тренер «Колоса» смог реанимировать команду

25 мая 2025, 02:50 | Обновлено 25 мая 2025, 02:51
151
0
КОСТИШИН: «У меня есть дата начала контракта, а конечная за президентом»
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью с киевским «Динамо» в матче 30-го тура УПЛ.

"Как сказал наш Саныч – всего лишь ничья. Но грех жаловаться: хорошая игра – проигрывая, сравняли счет, могли еще и выиграть. Во втором тайме у «Динамо» не было ни одного момента, не считая дальнего удара Бражко. Думаю, мы убедительно играли во втором тайме. Команда заслуживала и на ничью, и даже на большее.

Откровенно, я не ожидал, что мы так много очков наберем - я шел в «Колос», возвращался домой, возвращался к своей команде и старался делать все как можно лучше. Конечно, это было неожиданно – набрать такой ход и так выглядеть убедительно. И мы не проиграли ни одному лидеру чемпионата. Ребята молодцы - они перестроились, они поверили, начали тренироваться иначе. И относиться по-другому. Сейчас они качественно начали относиться к тренировочному процессу, и это дало свои плоды.

У меня не было никакой договоренности с президентом. Я пришел и начал работать. Пока президент не скажет «до свидания», я никуда из «Колоса» не уйду. Я вернулся 10 марта, а конечной даты нет. У меня есть начало контракта, а конец будет решать президент".

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Руслан Костышин пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Колос Ковалевка
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