КОСТИШИН: «У меня есть дата начала контракта, а конечная за президентом»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью с киевским «Динамо» в матче 30-го тура УПЛ.

"Как сказал наш Саныч – всего лишь ничья. Но грех жаловаться: хорошая игра – проигрывая, сравняли счет, могли еще и выиграть. Во втором тайме у «Динамо» не было ни одного момента, не считая дальнего удара Бражко. Думаю, мы убедительно играли во втором тайме. Команда заслуживала и на ничью, и даже на большее.

Откровенно, я не ожидал, что мы так много очков наберем - я шел в «Колос», возвращался домой, возвращался к своей команде и старался делать все как можно лучше. Конечно, это было неожиданно – набрать такой ход и так выглядеть убедительно. И мы не проиграли ни одному лидеру чемпионата. Ребята молодцы - они перестроились, они поверили, начали тренироваться иначе. И относиться по-другому. Сейчас они качественно начали относиться к тренировочному процессу, и это дало свои плоды.

У меня не было никакой договоренности с президентом. Я пришел и начал работать. Пока президент не скажет «до свидания», я никуда из «Колоса» не уйду. Я вернулся 10 марта, а конечной даты нет. У меня есть начало контракта, а конец будет решать президент".