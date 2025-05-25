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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 02:05 | Обновлено 25 мая 2025, 02:16
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БУЯЛЬСКИЙ: «Добавили к эмблеме третью звезду. Быть капитаном – честь»

«Динамо» сыграло вничью в последнем туре УПЛ

25 мая 2025, 02:05 | Обновлено 25 мая 2025, 02:16
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БУЯЛЬСКИЙ: «Добавили к эмблеме третью звезду. Быть капитаном – честь»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в студии УПЛ-ТВ подвел итоги сезона, а также прокомментировал ничью с ковалевским «Колосом» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ.

– Сезон был очень тяжелый, в первой его части у нас было много переездов, меньше тренировочного процесса. Но, мне кажется, чем больше на нас нагрузка, тем ответственнее мы выходим на игры. Думаю, можно сказать, что первую часть чемпионата мы провели прекрасно.

– Чем этот чемпионат памятен для вас?

– Многим: тем, что мы получили право добавить к эмблеме третью звезду. Для меня честь быть капитаном киевского «Динамо», когда-то я о таком даже не мог мечтать.

– Помните момент, когда поняли, что чемпионство будет вашим?

– Конкретный момент не припомню. Мы шли от матча к матчу, некоторые поединки нам не удавались на все 100%, но в них удавалось добывать результат. На подсознании понимали, что должны дотерпеть до конца и выиграть чемпионство.

– Вы прошли весь чемпионат без единого поражения, чувствовали ли по этому поводу давление?

– Да, оно чувствовалось, особенно в течение последних матчей, ведь ребята читали, что писали СМИ о том, что «Динамо» в последний раз давно не проигрывало ни одного матча в чемпионате, когда становилось чемпионом. Поэтому, думаю, определенная нервозность присутствовала, и не все складывалось, как хотелось.

– С какими мыслями уходите в отпуск?

– С хорошими, ведь мы стали чемпионами. Так сложилось, что мы не выиграли Кубок Украины, но в футболе бывает всякое, главное, что мы выиграли чемпионат.

– Кому посвятите это чемпионство?

– Своим детям, жене, родителям, которые болели на трибуне, и ВСУ, ведь без наших Вооруженных сил не было бы футбола и безопасной жизни в Киеве.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Виталий Буяльский
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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