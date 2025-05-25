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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 04:50 | Обновлено 25 мая 2025, 04:53
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0

Роман ДИДЫК: «Подарили интересный матч для болельщиков»

«Рух» вырвал ничью от «Шахтера» в последнем туре УПЛ

25 мая 2025, 04:50 | Обновлено 25 мая 2025, 04:53
11
0
Роман ДИДЫК: «Подарили интересный матч для болельщиков»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» в матче 30-го тура УПЛ.

«Нам противостояла сильная и квалифицированная команда. «Шахтер» хоть и не изменил бы свое место в турнирной таблице, но этот клуб всегда играет и выкладывается на полную. Чувствовалось, что дончане имели большое желание победить, но «Рух» тоже играет всегда только на победу.

Мы пропустили после стандарта. Видимо, в этот момент сыграли без должной концентрации, потеряли одного игрока с поля зрения и он забил гол. Но мы ответили своим голом после углового. Команда работает над стандартами и, к счастью, удалось перенести в игру то, что мы тренируем во время подготовки к матчам.

Это была интересная игра и думаю, что она понравилась болельщикам. И «Шахтер», и «Рух» играли на встречных курсах, действовали раскованно и порадовали зрителей ярким футболом. Мы с хорошим настроением уходим в отпуск.

Для нас это был тяжелый сезон. Хотя если взглянуть на турнирную таблицу, то команда выступила не слишком хуже, чем в прошлом году. Разница в том, что тогда мы боролись за еврокубки, но, к сожалению, в этом году нам это не удалось.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в этом сезоне. И дома, и на выезде мы чувствовали это и в каждой игре старались ради фанатов «Руха» и хотели порадовать их хорошими результатами. Спасибо всей «желто-черной» семье!».

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Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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