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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Коротко о сезоне – он был неоднозначный»
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 01:50 |
95
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Коротко о сезоне – он был неоднозначный»

«Рух» завершил чемпионат на седьмой позиции

25 мая 2025, 01:50 |
95
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Коротко о сезоне – он был неоднозначный»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью с «Шахтером» в 30-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Каждый матч с «Шахтером» – дополнительная мотивация для футболистов. Эта игра не была исключением и мы хотели достичь положительного результата. Второй тайм не начался плохо для нас. Просто в конкретном эпизоде произошла индивидуальная ошибка. Это особенность молодых игроков. Далее нам удалось сравнять счет и сыграть вничью. Я благодарен игрокам за то, что хоть они и решили свои турнирные задачи, но каждый матч играли до конца и выкладывались на полную.

Если коротко подытожить сезон, то он был неоднозначный. В предыдущем году мы заняли шестое место и до последнего тура боролись за еврокубки. В этом году «Рух» занял седьмую строчку в турнирной таблице. И вроде эти места рядом, но настроение у ребят и вообще в клубе другое - все хотели сыграть лучше и быть выше в таблице. Были хорошие моменты, были и досадные, но учитывая обстоятельства команда выступила неплохо. Зимой из «Руха» ушли пятеро футболистов и это была серьезная потеря для нас. Но команда смогла мобилизоваться и доказать, что мы очень конкурентны с теми игроками, которые остались в клубе.

Непросто сохранять концентрацию, ведь когда везде говорят, что команда ни за что не борется и уже выполнила свои задачи, то на ребят это влияет. У нас молодая команда и мы доносили до игроков, что они должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы прогрессировать. Юные игроки не имеют права играть без самоотдачи. Конечно, не все получалось технически или тактически, но все же наши футболисты старались и за это я их хочу поблагодарить.

Хочется бороться за самые высокие места и прогресс клуба был постепенным. Сначала юношеская команда «Руха» дважды подряд становилась чемпионом в категории U-19. Затем практически все ребята из этого состава заиграли на уровне УПЛ если не в «Рухе», то в других командах. Поэтому считаю, что у наших игроков еще есть перспективы улучшить свои результаты – надо дальше работать и справиться с новыми вызовами.

Пока нет разговоров о том, что кто-то из футболистов придет, или покинет команду летом. После завершения сезона будет встреча с руководством клуба, где мы обсудим планы на будущее. Сейчас команду ждет отпуск. Мы соберемся и начнем подготовку к новому сезону в середине июня».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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